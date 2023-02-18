Листи, теплі речі та ніяких банок! Що покласти у посилку військовому — список

За майже рік повномасштабного вторгнення у багатьох українських сімей з’явилися рідні, кохані, знайомі чи товариші, що зараз перебувають на фронті. І якщо побачитися із важливою людиною можливість випадає рідко, на допомогу прийдуть теплі пакунки, зібрані та відправлені тобою.

Що покласти в посилку військовому та що точно не варто надсилати на фронт — розповідаємо в матеріалі.

Що покласти в посилку для військового

Пресофіцер ЗСУ Микита Шандиба та військовослужбовці Збройних Сил діляться: усім їм завжди приємно отримувати пакунки з дому, бо це нагадує їм про рідню, виступає ниточкою між військовим та його домом.

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Коли отримую посилку з дому, це завжди викликає приємне хвилювання. Виринають різні спогади про сімʼю, рідних, близьких. Здається, немов вони поряд, — ділиться один із військових.

Причому, зробити приємність рідним на фронті можна у будь-який спосіб: найбільше військові полюбляють речі, створені руками людини, яка це надіслала.

Серед таких речей може бути:

лист, написаний від руки;

браслети, зроблені самостійно;

малюнки — якщо посилка від дитини;

книги;

солодощі та різноманітні газовані напої — як правило, військовим цього бракує найбільше.

Серед корисних речей, які точно знадобляться:

серветки — вологі та сухі;

рукавиці;

засоби гігієни — у маленьких пакуваннях;

теплі речі.

Військовослужбовці наголошують, що часто символічні подарунки стають набагато приємнішими, ніж банка тушкованки.

Також треба врахувати, що посилка для військового не має бути великою, адже військовослужбовці повинні бути максимально мобільними.

Волонтери та рідні, які надсилають чи передають військовим допомогу, наголошують: цивільним завжди треба питати у військових, чи потрібно їм те, чи інше, дослухатися до відповіді та вчиняти так, як їх попросили. Бо навіть з найкращими побажаннями, але інколи такі речі можуть бути не те що не корисними, а й створити додаткову небезпеку.

В посилки для військових не можна класти банки чи скляні упакування, гострі предмети та речі, які заборонені на фронті: алкоголь та, тим паче, наркотичні речовини.

З харчуванням в армії усе дуже добре, тож при пакуванні фронтової посилки краще зосередься на практичних та приємних речах. А от як волонтери передають на фронт рослинну їжу для веганів — ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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