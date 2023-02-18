Листи, теплі речі та ніяких банок! Що покласти у посилку військовому — список

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Лютого 2023, 12:00
Посилка військовому
Фото: Pexels

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