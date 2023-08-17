Коли збирати яблука: оптимальні терміни для підготовки фруктів на зиму

Уже кілька тижнів поспіль яблуні встеляють своїми плодами українські сади. Тому всі, хто хоче ласувати цими дарами природи взимку, вже готуються до консервації та скуповують скляну тару.
Коли збирати яблука та що при цьому варто знати — читай в матеріалі.
Найчастіше сорти яблука поділяють на кілька груп. Це залежить від того, коли вони дозрівають. Наприклад:
Є певний ряд правил, завдяки яким це можна визначити. Наприклад:
Яблучні плоди можна зберігати як в ящиках з тирсою на балконі, так і у відсіку для овочів та фруктів в холодильнику. Однак найкраще все ж вони зберігаються у підвалі. Це — ідеальне прохолодне приміщення, яке добре підходить для довготривалого зберігання яблук.
Фрукти краще теж в цьому випадку ставити в дерев’яні ящики. Крім цього, підійдуть картонні коробки або стелажі. Невеликі партії фруктів (до 4 кг) можна викласти в поліетиленовий пакет з дірками й підвісити до стелі.
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