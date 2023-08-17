Коли збирати яблука: оптимальні терміни для підготовки фруктів на зиму

Уже кілька тижнів поспіль яблуні встеляють своїми плодами українські сади. Тому всі, хто хоче ласувати цими дарами природи взимку, вже готуються до консервації та скуповують скляну тару.

Коли збирати яблука та що при цьому варто знати — читай в матеріалі.

Коли збирати яблука: терміни дозрівання фруктів

Найчастіше сорти яблука поділяють на кілька груп. Це залежить від того, коли вони дозрівають. Наприклад:

Зараз також дивляться

Літні. Ці плоди дозрівати в серпні, а вживають їх одразу після збору. З них роблять різноманітне варення та компоти, сушать на зиму. Осінні. Починають збирати в середині останнього літнього місяця. Можуть зберігатися до півроку. Зимові. Можуть найдовше зберігатися. Збирають з вересня по жовтень.

Як визначити, що яблука дозріли

Є певний ряд правил, завдяки яким це можна визначити. Наприклад:

На шкірці фрукта залишається вм’ятина при натисканні. На вигляд фрукти яскраві, а насіння — коричневе. На смак яблука соковиті та легко можуть розрізатися на частини. Важливо, що на зберігання та закрутки краще брати трішки недозрілі плоди, ніж перезрілі.

Як правильно збирати яблука

Якщо ти хочеш зберігати плоди, то обирай для збору суху погоду, при плюсовій температурі. Збирати яблука потрібно з крайніх гілок, з самих кінчиків. Спочатку збирай ті, які можна дістати з землі, потім з драбини. В останню чергу збирай яблука з середини крони. Починати рвати яблука з внутрішніх гілок не можна, адже існує ризик струсити плоди з кінчиків. Якщо яблука самі впали на землю, їх краще не брати на тривале зберігання. Адже вони вже отримали певні травми при ударі й почнуть скоро гнити. Яблука акуратно зривай так, щоб залишився хвостик, тобто плодоніжка. Такі плоди лежать довше. Якщо ти побачив(-ла) на яблуках восковий наліт, то краще його не видаляй, адже він захищає плоди.

Яблуні: коли збирати і як зберігати

Яблучні плоди можна зберігати як в ящиках з тирсою на балконі, так і у відсіку для овочів та фруктів в холодильнику. Однак найкраще все ж вони зберігаються у підвалі. Це — ідеальне прохолодне приміщення, яке добре підходить для довготривалого зберігання яблук.

Фрукти краще теж в цьому випадку ставити в дерев’яні ящики. Крім цього, підійдуть картонні коробки або стелажі. Невеликі партії фруктів (до 4 кг) можна викласти в поліетиленовий пакет з дірками й підвісити до стелі.

Раніше ми розповідали, як приготувати малинове вино в домашніх умовах.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.