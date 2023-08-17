Когда собирать яблоки: оптимальные сроки для подготовки фруктов на зиму

Уже несколько недель подряд яблони устилают своими плодами украинские сады. Поэтому все, кто хочет лакомиться этими дарами природы зимой, уже готовятся к консервации и скупают стеклянную тару.
Когда собирать яблоки и что при этом следует знать — читай в материале.
Чаще всего сорта яблок делят на несколько групп. Это зависит от того, когда они созревают. К примеру:
Есть ряд правил, благодаря которым это можно определить. К примеру:
Яблочные плоды можно хранить как в ящиках с опилками на балконе, так и в отсеке для овощей и фруктов в холодильнике. Однако лучше всего они хранятся в подвале.
Это — идеальное прохладное помещение, которое хорошо подходит для длительного хранения яблок.
Это — идеальное прохладное помещение, которое хорошо подходит для длительного хранения яблок.
Фрукты лучше тоже в этом случае ставить в деревянные ящики. Кроме этого, подойдут картонные коробки или стеллажи. Небольшие партии фруктов (до 4 кг) можно выложить в полиэтиленовый пакет с дырками и подвесить к потолку.
Раньше мы рассказывали, как приготовить малиновое вино в домашних условиях.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.