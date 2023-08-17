Когда собирать яблоки: оптимальные сроки для подготовки фруктов на зиму

Уже несколько недель подряд яблони устилают своими плодами украинские сады. Поэтому все, кто хочет лакомиться этими дарами природы зимой, уже готовятся к консервации и скупают стеклянную тару.

Когда собирать яблоки и что при этом следует знать — читай в материале.

Когда собирать яблоки: сроки созревания фруктов

Чаще всего сорта яблок делят на несколько групп. Это зависит от того, когда они созревают. К примеру:

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Летние. Эти плоды созревают в августе, а употребляют их сразу после сбора. Из них делают разнообразное варенье и компоты, сушат на зиму. Осенние. Начинают собирать в середине последнего летнего месяца. Могут храниться до полугода. Зимние. Могут дольше всего храниться. Собирают с сентября по октябрь.

Как определить, что яблоки созрели

Есть ряд правил, благодаря которым это можно определить. К примеру:

На кожуре фрукта остается вмятина при надавливании. На вид фрукты яркие, а семена – коричневые. По вкусу яблоки сочные и легко могут разрезаться на части. Важно, что на хранение и закрутки лучше брать немного недозрелые плоды, чем перезрелые.

Как правильно собирать яблоки

Если ты хочешь хранить плоды, то выбирай для сбора сухую погоду при плюсовой температуре. Собирать яблоки нужно с крайних веток, с самых кончиков. Сначала собирай те, которые можно достать из земли, потом с лестницы. В последнюю очередь собирай яблоки из середины кроны. Начинать рвать яблоки с внутренних веток нельзя, ведь существует риск встряхнуть плоды с кончиков. Если яблоки сами свалились на землю, их лучше не брать на долгое хранение, ведь они уже получили определенные травмы при падении и начнут скоро гнить. Яблоки аккуратно срывай так, чтобы остался хвостик, то есть плодоножка. Такие плоды лежат дольше. Если ты увидел(-а) на яблоках восковой налет, то лучше его не удаляй, ведь он защищает плоды.

Яблони: когда собирать и как хранить

Яблочные плоды можно хранить как в ящиках с опилками на балконе, так и в отсеке для овощей и фруктов в холодильнике. Однако лучше всего они хранятся в подвале.

Это — идеальное прохладное помещение, которое хорошо подходит для длительного хранения яблок.

Фрукты лучше тоже в этом случае ставить в деревянные ящики. Кроме этого, подойдут картонные коробки или стеллажи. Небольшие партии фруктов (до 4 кг) можно выложить в полиэтиленовый пакет с дырками и подвесить к потолку.

Раньше мы рассказывали, как приготовить малиновое вино в домашних условиях.

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