Как сушить яблоки на солнце: эффективные способы и простые методы

Летом важно позаботиться о том, чтобы и в холодное время года была возможность получать достаточное количество витаминов из фруктов и овощей. Для этого многие хозяйки используют сушку.
Методика очень проста, особенно, если делать это с помощью духовки или электросушилки. Но если этой электротехники у тебя дома нет, можно просушить фрукты на свежем воздухе. Времени это займет много, но результат тебя удивит. Как сушить яблоки на солнце — читай в материале.
Для сушки хозяйки чаще всего берут кисло-сладкие яблоки. У них должна быть тонкая кожица и небольшая семенная коробочка. Кроме этого на них должно быть минимальное количество поврежденных мест, (чтобы не пришлось их долго вырезать). Обрати свое внимание на сорта Апорт, Антоновка и Пепин.
После того как ты взял (-а) самые сочные и спелые плоды, хорошо их вымой и обсуши. После этого удали семена и сгнившие места.
Далее их нужно разрезать на 5-6 долек или на тонкие пластинки.
Далее их нужно разрезать на 5-6 долек или на тонкие пластинки.
Второй вариант сэкономит твое время. Для того чтобы плоды потемнели на этапе сушки, лучше подержи их 5 минут в воде с солью (10 г на литр воды).
Лучше всего сушить фрукты в хорошую, солнечную погоду. Выбери по прогнозу 3-4 теплых дня и суши яблоки все это время. Для такого метода нарезанные яблоки нужно разложить на протвине или сетке, а сверху установить защиту от мух — тонкий слой марли. Кусочки ежедневно переворачивай, чтобы они засушились равномерно.
Для того чтобы высушить фрукты на открытом воздухе, воспользуйся пошаговой инструкцией:
Если ты живешь в квартире, где нет достаточного пространства для сушки, можешь воспользоваться следующими методами:
Раньше мы рассказывали, как сушить жасмин на чай.
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