Как сушить яблоки на солнце: эффективные способы и простые методы

Летом важно позаботиться о том, чтобы и в холодное время года была возможность получать достаточное количество витаминов из фруктов и овощей. Для этого многие хозяйки используют сушку.

Методика очень проста, особенно, если делать это с помощью духовки или электросушилки. Но если этой электротехники у тебя дома нет, можно просушить фрукты на свежем воздухе. Времени это займет много, но результат тебя удивит. Как сушить яблоки на солнце — читай в материале.

Как сушить яблоки на солнце и как их правильно выбрать

Для сушки хозяйки чаще всего берут кисло-сладкие яблоки. У них должна быть тонкая кожица и небольшая семенная коробочка. Кроме этого на них должно быть минимальное количество поврежденных мест, (чтобы не пришлось их долго вырезать). Обрати свое внимание на сорта Апорт, Антоновка и Пепин.

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Как сушить яблоки на сухофрукты и как правильно их подготовить

После того как ты взял (-а) самые сочные и спелые плоды, хорошо их вымой и обсуши. После этого удали семена и сгнившие места.

Далее их нужно разрезать на 5-6 долек или на тонкие пластинки.

Второй вариант сэкономит твое время. Для того чтобы плоды потемнели на этапе сушки, лучше подержи их 5 минут в воде с солью (10 г на литр воды).

Где сушить яблоки на сухофрукты и сколько времени это займет

Лучше всего сушить фрукты в хорошую, солнечную погоду. Выбери по прогнозу 3-4 теплых дня и суши яблоки все это время. Для такого метода нарезанные яблоки нужно разложить на протвине или сетке, а сверху установить защиту от мух — тонкий слой марли. Кусочки ежедневно переворачивай, чтобы они засушились равномерно.

Как сушить яблоки на солнце: пошаговая инструкция

Для того чтобы высушить фрукты на открытом воздухе, воспользуйся пошаговой инструкцией:

Нарежь плоды тонкими ломтиками или кружочками. Разложи их на широкие противни или сетки в один слой. Каждый день переворачивай, защищая от мух. После этого помести яблоки в бумажные пакеты.

Сушка яблок на воздухе в домашних условиях: какие еще существуют способы

Если ты живешь в квартире, где нет достаточного пространства для сушки, можешь воспользоваться следующими методами:

На батарее. Таким образом ты высушишь небольшое количество плодов. На радиатор отопления положи тонкий лист фанеры или другого материала. На подготовленную поверхность уложи дольки яблок, которые периодически нужно перемешивать. На нитке. Удобный способ для сушки на балконе. Для этого тонкие дольки яблок нанизь на нитку, равномерно распредели, подвешивая на балконе или кухне в теплом и сухом месте. Вяление длится от одной до двух недель.

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