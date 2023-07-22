Як сушити яблука на сонці: ефективні способи та прості методи

Влітку важливо подбати про те, щоб і в холодну пору року була можливість отримувати достатню кількість вітамінів із фруктів та овочів. Для цього багато господинь використовують сушку.
Методика дуже проста, особливо, якщо робити це за допомогою духовки або електросушарки. Але якщо цієї електротехніки у тебе вдома немає, можна просушити фрукти на свіжому повітрі. Часу це займе багато, але результат тебе здивує. Як сушити яблука на сонці — читай у матеріалі.
Для сушіння господині найчастіше беруть кисло-солодкі яблука. У них має бути тонка шкірка і невелика насіннєва коробочка. Крім цього на них має бути мінімальна кількість пошкоджених місць (щоби не довелося їх довго вирізати). Зверни увагу на сорти Апорт або Антонівка.
Після того як ти взяв (-ла) найсоковитіші й стиглі плоди, добре їх вимий і обсуши. Після цього видалили насіння і згнилі місця. Далі їх потрібно розрізати на 5-6 частинок або тонкі кружальця (другий варіант заощадить твій час). Для того, щоб плоди не стали темними на етапі сушіння, краще потримай їх 5 хвилин у воді з сіллю (10 г на літр води).
Найкраще сушити фрукти у хорошу, сонячну погоду. Вибери за прогнозом 3-4 теплі дні й суши яблука весь цей час.
Для такого методу нарізані яблука потрібно розкласти на листи або сітки, а зверху встановити захист від мух — тонкий шар марлі.
Для такого методу нарізані яблука потрібно розкласти на листи або сітки, а зверху встановити захист від мух — тонкий шар марлі.
Шматочки щодня перевертай, щоби вони засушилися рівномірно.
Для того, щоб висушити фрукти на відкритому повітрі, скористайся покроковою інструкцією:
Якщо ти живеш у квартирі, де немає достатнього простору для сушіння, можеш скористатися такими методами:
Раніше ми розповідали, як сушити жасмин на чай.
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