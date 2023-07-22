Як сушити яблука на сонці: ефективні способи та прості методи

Влітку важливо подбати про те, щоб і в холодну пору року була можливість отримувати достатню кількість вітамінів із фруктів та овочів. Для цього багато господинь використовують сушку.

Методика дуже проста, особливо, якщо робити це за допомогою духовки або електросушарки. Але якщо цієї електротехніки у тебе вдома немає, можна просушити фрукти на свіжому повітрі. Часу це займе багато, але результат тебе здивує. Як сушити яблука на сонці — читай у матеріалі.

Як сушити яблука на сонці та як їх правильно вибрати

Для сушіння господині найчастіше беруть кисло-солодкі яблука. У них має бути тонка шкірка і невелика насіннєва коробочка. Крім цього на них має бути мінімальна кількість пошкоджених місць (щоби не довелося їх довго вирізати). Зверни увагу на сорти Апорт або Антонівка.

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Як сушити яблука на сухофрукти і як правильно їх підготувати

Після того як ти взяв (-ла) найсоковитіші й стиглі плоди, добре їх вимий і обсуши. Після цього видалили насіння і згнилі місця. Далі їх потрібно розрізати на 5-6 частинок або тонкі кружальця (другий варіант заощадить твій час). Для того, щоб плоди не стали темними на етапі сушіння, краще потримай їх 5 хвилин у воді з сіллю (10 г на літр води).

Де сушити яблука на сухофрукти та скільки часу це займе

Найкраще сушити фрукти у хорошу, сонячну погоду. Вибери за прогнозом 3-4 теплі дні й суши яблука весь цей час.

Для такого методу нарізані яблука потрібно розкласти на листи або сітки, а зверху встановити захист від мух — тонкий шар марлі.

Шматочки щодня перевертай, щоби вони засушилися рівномірно.

Як сушити яблука на сонці: покрокова інструкція

Для того, щоб висушити фрукти на відкритому повітрі, скористайся покроковою інструкцією:

Наріж плоди тонкими скибочками або кружальцями. Розклади їх на широкі листи або сітки в один шар. Щодня перевертай, захищаючи від мух. Після цього помісти яблука в паперові пакети.

Сушіння яблук на повітрі в домашніх умовах: які ще існують способи

Якщо ти живеш у квартирі, де немає достатнього простору для сушіння, можеш скористатися такими методами:

На батареї. У такий спосіб ти висушиш невелику кількість плодів. На радіатор опалення поклади тонкий лист фанери або іншого матеріалу. На підготовлену поверхню поклади кусочки яблук, які потрібно періодично перемішувати. На нитці. Зручний спосіб сушіння на балконі. Для цього тонкі частинки яблук нанизуй на нитку, рівномірно розподіли, підвішуючи на балконі або кухні в теплому та сухому місці. В’ялення триває від одного до двох тижнів.

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