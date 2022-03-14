Не тільки двофакторна автентифікація — як захистити свій смартфон під час війни

Поки ми б’ємо ворога на землі, він намагається атакувати наш тил в інформаційному просторі. Окупанти хочуть зламати наш дух фейковими новинами та отримати наші дані.

Щоб цього не сталося треба не переходити за підозрілими посиланнями та не завантажувати неперевірені файли.

Фахівець у сфері кібербезпеки Андрій Баранович розповів, як захистити свій смартфон під час війни.

Експерт радить повністю оновити телефон.

Якщо модель не підтримується, то краще купити менш “наворочений”, але оновлюваний, — зазначає Баранович.

На телефон не треба завантажувати зайві програми. Лише найнеобхідніші месенджери.

Для експериментів — окремий телефон. Просто переглянь список та видали усе, чим не користуєшся, — пропонує експерт.

Також він наголосив, що з телефону можна прибрати біометрію, залишити паролі з обмеженою кількістю спроб введення.

На всіх облікові записах варто встановити двофакторну автентифікацію. А зашифрований бекап (резервне копіювання – Ред.) даних зберігати в “хмарі”.

Під час війни треба бути обізнаним в медіаграмотності. Раніше ми розповідали про інформаційну гігієну та які пости не треба поширювати під час війни.