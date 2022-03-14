Про першу світову кібервійну, нові функції Дії та безпеку персональних даних — розповідає Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про першу світову кібервійну та нові функції в Дії, які з’явилися від початку повномасштабної російської агресії.

Зокрема, для українців уже працюють:

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функція сповіщення про пересування ворога (геолокація ворога, фото окупантів, техніки тощо)

Десятки тисяч людей щодня сповіщають про пересування ворога, і це дуже допомагає українським Збройним силам.

У планах ще кілька корисних сервісів для людей різного віку. Зокрема, розробляється можливість подання через Дію заяви на компенсацію пошкодженого під час війни майна.

Це сервіс, який дозволить інформувати про те, що з вашою нерухомістю в зоні бойових дій сталася халепа. Це потрібно для подальшого відшкодування збитків від держави.

Чи захищені персональні дані українців під час війни

Михайло Федоров наголошує: ми завжди захищалися і запускали нові сервіси. Особливо — на тлі російської агресії.

Впродовж останніх півроку — рік Росія намагалася атакувати українські інформаційні ресурси, тож Україна вибудовувала стійку захищену систему.

Зараз же на кіберфронті відбувається перша світова війна, тому що весь світ об’єднався проти Росії.

У Мінцифри кажуть: більшість державних сайтів Росії не працюють; зламані дуже багато баз даних РФ, безліч інформаційних систем не працюють в Росії. Все це позначається на інформаційній безпеці країни-агресорки.

Зараз ситуація така, що Росія розгромлена в кіберпросторі, а ми продовжуємо надавати нові послуги й будувати захищену систему.

Всі персональні дані українців у безпеці, персональним даним нічого не загрожує, переконує Михайло Федоров.

Нагадаємо, у застосунку Дія можна оформити єДокумент. Особливо актуальним це буде для тих, хто тікав з міста й забув захопити документи з дому. Читай, що таке єДокумент і як його отримати.