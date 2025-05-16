Як увімкнути двофакторну аутентифікацію в Steam: простий спосіб та як вона працює

Більшість соцмереж та сервісів мають двофакторну аутентифікацію. Це захищає акаунт користувача від злому. Онлайн-сервіс Steam також має функцію двофакторного захисту.

Як включити двофакторну аутентифікацію в Steam

Сервіс має мобільний автентифікатор Steam Guard. Це одна з функцій мобільного застосунку Steam, яка допомагає підвищити рівень безпеки акаунта, про це йдеться на сайті сервісу.

Цей автентифікатор генерує код, який потрібно вводити під час кожного входу до акаунта Steam. Код змінюється кожні 30 секунд, тому його неможливо вгадати.

Крім цього, є функція сканування QR-коду для входу до акаунта. Це дозволяє не вводити логін і пароль. У цьому процесі використовуються дані для входу двоступеневої автентифікації, що зберігаються у мобільному застосунку користувача. Завдяки цим даним людина може безпечно входити до свого акаунта за допомогою мобільного пристрою.

Як додати номер телефону до акаунта Steam

Якщо ти додаси свій номер телефону до акаунта, то зможеш отримувати коди для входу або скинути пароль, якщо забудеш його. Щоб додати або змінити номер, треба виконати наступні дії:

увійди до свого акаунта Steam і натисни на логін у верхньому правому куті;

вибери Відомості про акаунт;

у розділі Контактна інформація натисни Додати номер телефону. Якщо він уже доданий, ти побачиш кнопку Керування вашим номером телефону;

введи свій номер телефону та натисніть Далі. Ви отримаєте СМС-повідомлення з кодом підтвердження. Введи цей код. Усе номер додано.

Як користуватися двоступеневим захистом Steam

Не варто давати іншим свій пароль або код мобільного автентифікатора. Не вводь свій логін, пароль або код автентифікатора ніде, окрім офіційних сайтів Valve. Ретельно перевіряй посилання. Якщо сумніваєшся — не переходь за ними.

Пам’ятай, що служба підтримки Steam та працівники Valve ніколи не питають паролі чи код мобільного автентифікатора.

Не завантажуй та не запускай програми, які обіцяють “пришвидшити”, “оптимізувати” або “виправити” роботу Steam. Ці програми можуть виявитися шкідливими й викрасти ваш акаунт.

Нікому не надавай коди відновлення або вилучення, надіслані СМС-повідомленнями.

Зараз часто люди ставлять паролі на свій смартфон, але інколи забувають їх. Раніше ми розповідали, що робити, якщо забув пароль від iPhone.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.