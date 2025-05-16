Техно

Як увімкнути двофакторну аутентифікацію в Steam: простий спосіб та як вона працює

Богдана Макалюк, журналістка сайту 16 Травня 2025, 14:30
як включити двофакторну аутентифікацію в steam
Фото Unsplash
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