Коли починається Весняний розпродаж Steam: точні дати великих знижок

Сьогодні, 19 березня 2026 року, для геймерів усього світу розпочинається одна з найважливіших сезонних подій — Весняний розпродаж Steam. Компанія Valve офіційно дала старт масштабним знижкам, які триватимуть рівно тиждень, до 26 березня.

Окрім традиційного весняного свята низьких цін, розробники платформи представили вичерпний розклад усіх фестивалів та великих розпродажів на 2026 рік, що дозволяє користувачам заздалегідь спланувати свої покупки та оновити списки бажаного.

Коли починається Весняний розпродаж Steam: календар знижок

Цьогорічна структура великих розпродажів залишається звичною для аудиторії, проте з невеликими корективами у датах проведення допоміжних заходів

Варто зауважити, що популярний Steam Next Fest (Фестиваль новинок), де гравці можуть випробувати сотні демоверсій майбутніх проектів, у червні та жовтні відбудеться приблизно на тиждень пізніше, ніж це було у 2025 році.

Однак говорячи про весняний період знижок, ось повний каледнар усіх розпродажів протягом пори року:

Березень: Фестиваль захисту вежами: 9–16 березня; Весняний розпродаж Steam: 19–26 березня; Фестиваль будинків і осель: 30 березня – 6 квітня;

Квітень: Фестиваль прихованих об’єктів: 9–13 квітня (фокус-фестиваль); Фестиваль середньовіччя: 20–27 квітня;

Травень: Фестиваль складання колод: 4–11 травня; Фестиваль океанів: 18–25 травня.



Найближчим часом, як можна помітити, одразу після завершення Весняного розпродажу, на гравців чекає Фестиваль будинків і осель, а у квітні — фестивалі прихованих об’єктів та середньовіччя.

Особливістю 2026 року стане розширена лінійка жанрових фестивалів. Valve вирішила зробити акцент на нішевих спільнотах, додавши до календаря абсолютно нові події. Серед найцікавіших анонсів — Фестиваль куль, Фестиваль кіберпанку та Фестиваль групових рольових ігор.

Кожна з цих подій супроводжуватиметься не лише знижками на відповідні тайтли, а й спеціальними активностями в магазині.

