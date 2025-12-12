The Game Awards 2025: яка гра стала найкращою цього року

Рольова гра Clair Obscur: Expedition 33 від Sandfall Interactive та Kepler Interactive стала абсолютним лідером 12-ї церемонії The Game Awards, здобувши 9 нагород, включно з головною — Гра року. Детальніше про всіх переможців усіх номінацій читай у матеріалі.
Clair Obscur: Expedition 33: абсолютний переможець 2025
Це рекордна кількість перемог в історії шоу, перевершивши The Last of Us Part II (7 нагород у 2020). Гра отримала 13 номінацій, що є також є новим рекордом в ігровій сфері. Церемонія відбулася 11 грудня в Peacock Theater, де оголосили переможців у 30+ номінаціях.
Повний список переможців усіх номінацій:
- Гра року: Clair Obscur: Expedition 33
- Найкраща режисура гри: Clair Obscur: Expedition 33
- Найкращий наратив: Clair Obscur: Expedition 33
- Найкраща художня режисура: Clair Obscur: Expedition 33
- Найкраща музика та саундтрек: Lorien Testard, Clair Obscur: Expedition 33
- Найкращий звуковий дизайн: Battlefield 6
- Найкраща акторська гра: Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)
- Games for Impact: South of Midnight
- Найкраща гра з оновленнями: No Man’s Sky
- Найкраща мобільна гра: Umamusume: Pretty Derby
- Найкраща VR/AR гра: The Midnight Walk
- Найкраща адаптація: The Last of Us: Season 2
- Найкраща інді-гра: Clair Obscur: Expedition 33
- Найкращий дебют інді-гри: Clair Obscur: Expedition 33
- Найкраща підтримка спільноти: Baldur’s Gate 3
- Найкраща мультиплеєрна гра: Arc Raiders
- Найкраща сімейна гра: Donkey Kong Bananza
- Найкраща симуляція/стратегія: FINAL FANTASY TACTICS — The Ivalice Chronicles
- Найкраща екшн-гра: Hades II
- Найкраща пригодницька гра: Hollow Knight: Silksong
- Найкраща RPG: Clair Obscur: Expedition 33
- Найкраща файтинг-гра: Fatal Fury: City of the Wolves
- Найкраща спортивна/рейсингова гра: Mario Kart World
- Голос гравців: Wuthering Waves
- Креатор року: MoistCr1TiKaL
- Найкраща кіберспортивна гра: Counter-Strike 2
- Найкращий кіберспортивний атлет: Chovy
- Найкраща кіберспортивна команда: Team Vitality — Counter-Strike 2
- Найочікуваніша гра: Grand Theft Auto VI
- Game Changer: Girls Make Games
- Інновація в доступності: Doom: The Dark Ages
Clair Obscur: Expedition 33 здобула перемоги в ключових номінаціях, підтвердивши статус шедевру.
