Як вилікувати ігроманію: стан, коли реальне життя більше не приваблює

Ігроманія, або лудоманія — це розлад поведінки, що полягає у значній залежності та патологічній пристрасті до азартних, комп’ютерних ігор. Ігроманія та азартність людини може бути вродженою чи набутою за життя.
Сучасний світ став багатим на різні спокуси для кожного — поринути у вигаданий світ можна, навіть не встаючи з крісла. Але деколи ігри такі привабливі, що дуже легко втратити голову та лік часу, проведеному за екраном свого гаджета.
Відомим є термін “відповідальна гра”. Власники азартного бізнесу інформують на своїх сторінках про усі ризики гри. Серед чинних інструментів, які передбачені в українському законодавстві, можна виділити такі:
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Але відповідальною, звісно, має бути передусім сама людина. Варто встановити обмеження та правила для себе.
Але відповідальною, звісно, має бути передусім сама людина. Варто встановити обмеження та правила для себе.
Ігрова залежність може трапитись у будь-який момент життя. І варто знати, що це психологічний розлад. Тому якщо ти помітив(-ла) в себе чи в іншої людини прояви залежності, не нехтуй цим, звертайся до спеціалістів.
Аби не втрапити у халепу та не стати залежним(-ою) від ігор, варто знати, як взагалі з’являється залежність до вигаданого світу по той бік екрана — про це ми розповідали раніше.
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