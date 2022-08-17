Як вилікувати ігроманію: стан, коли реальне життя більше не приваблює

Ігроманія, або лудоманія — це розлад поведінки, що полягає у значній залежності та патологічній пристрасті до азартних, комп’ютерних ігор. Ігроманія та азартність людини може бути вродженою чи набутою за життя.

Сучасний світ став багатим на різні спокуси для кожного — поринути у вигаданий світ можна, навіть не встаючи з крісла. Але деколи ігри такі привабливі, що дуже легко втратити голову та лік часу, проведеному за екраном свого гаджета.

Як не стати ігроманом?

Відомим є термін “відповідальна гра”. Власники азартного бізнесу інформують на своїх сторінках про усі ризики гри. Серед чинних інструментів, які передбачені в українському законодавстві, можна виділити такі:

обов’язкова ідентифікація операторами всіх гравців для недопущення до азартних ігор осіб, молодших за 21 рік, а також тих, у кого очевидно виражена ігрова залежність;

регулярне інформування операторами азартних ігор гравців про ігрову залежність та відповідальну гру, а також про діяльність спеціалізованих установ, які лікують ігрову залежність;

обмеження маркетингової активності операторів;

можливість самообмеження й обмеження гравця його близькими родичами;

запуск і використання системи онлайн-моніторингу, яка контролюватиме всіх гравців, тощо.

Але відповідальною, звісно, має бути передусім сама людина. Варто встановити обмеження та правила для себе.

Лікування ігроманії

психокорекція;

гіпноз;

рефлексотерапія;

психотерапія (як індивідуальна, так і групова).

Ігрова залежність може трапитись у будь-який момент життя. І варто знати, що це психологічний розлад. Тому якщо ти помітив(-ла) в себе чи в іншої людини прояви залежності, не нехтуй цим, звертайся до спеціалістів.

Аби не втрапити у халепу та не стати залежним(-ою) від ігор, варто знати, як взагалі з’являється залежність до вигаданого світу по той бік екрана — про це ми розповідали раніше.

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