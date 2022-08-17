Как вылечить игроманию: состояние, когда реальная жизнь больше не привлекает

Игромания, или лудомания — это расстройство поведения, заключающееся в значительной зависимости и патологической страсти к азартным, компьютерным играм. Игромания и азартность человека могут быть врожденными или приобретенными по ходу жизни.

Современный мир стал богатым на разные соблазны для каждого — погрузиться в вымышленный мир можно, даже не вставая с кресла. Но иногда игры настолько привлекательны, что очень легко потерять голову и счет времени, проведённого за экраном своего гаджета.

Как не стать игроманом?

Известный термин “ответственная игра”. Владельцы азартного бизнеса информируют на своих страницах обо всех рисках игры. Среди действующих инструментов, предусмотренных в украинском законодательстве, можно выделить следующие:

обязательная идентификация операторами всех игроков для недопущения к азартным играм лиц младше 21 года, а также тех, у кого очевидно выражена игровая зависимость;

регулярное информирование операторами азартных игр игроков об игровой зависимости и ответственной игре, а также о деятельности специализированных учреждений, лечащих игровую зависимость;

ограничение маркетинговой активности операторов;

возможность самоограничения и ограничения игрока его близкими родственниками;

запуск и использование системы онлайн-мониторинга, которая будет контролировать всех игроков.

Но ответственным, конечно, должен быть прежде всего сам человек. Следует установить ограничения и правила для себя.

Лечение игромании

психокоррекция;

гипноз;

рефлексотерапия;

психотерапия (как индивидуальная, так и в группе).

Игровая зависимость может произойти в любой момент жизни. И следует знать, что это психологическое расстройство. Поэтому если ты заметил(-а) у себя или у другого человека проявления зависимости, не пренебрегай этим, обращайся к специалистам.

Чтобы не попасть в беду и не стать зависимым от игр, следует знать, как вообще появляется зависимость к вымышленному миру по ту сторону экрана — об этом мы рассказывали ранее.

Подписывайся на наш Telegram!