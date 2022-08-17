Психология

Как вылечить игроманию: состояние, когда реальная жизнь больше не привлекает

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 17 августа 2022, 18:00
Как избавиться от игромании
Фото: Unsplash

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