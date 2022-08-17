Как вылечить игроманию: состояние, когда реальная жизнь больше не привлекает

Игромания, или лудомания — это расстройство поведения, заключающееся в значительной зависимости и патологической страсти к азартным, компьютерным играм. Игромания и азартность человека могут быть врожденными или приобретенными по ходу жизни.
Современный мир стал богатым на разные соблазны для каждого — погрузиться в вымышленный мир можно, даже не вставая с кресла. Но иногда игры настолько привлекательны, что очень легко потерять голову и счет времени, проведённого за экраном своего гаджета.
Известный термин “ответственная игра”. Владельцы азартного бизнеса информируют на своих страницах обо всех рисках игры. Среди действующих инструментов, предусмотренных в украинском законодательстве, можно выделить следующие:
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Но ответственным, конечно, должен быть прежде всего сам человек. Следует установить ограничения и правила для себя.
Но ответственным, конечно, должен быть прежде всего сам человек. Следует установить ограничения и правила для себя.
Игровая зависимость может произойти в любой момент жизни. И следует знать, что это психологическое расстройство. Поэтому если ты заметил(-а) у себя или у другого человека проявления зависимости, не пренебрегай этим, обращайся к специалистам.
Чтобы не попасть в беду и не стать зависимым от игр, следует знать, как вообще появляется зависимость к вымышленному миру по ту сторону экрана — об этом мы рассказывали ранее.
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