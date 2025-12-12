The Game Awards 2025: какая игра стала лучшей в этом году

Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive и Kepler Interactive стала абсолютным лидером 12-й церемонии The Game Awards, одержав 9 наград, включая главную — Игра года. Детальнее обо всех победителях всех номинаций читай в материале.

Clair Obscur: Expedition 33: абсолютный победитель 2025

Это рекордное количество побед в истории шоу, превзойдя The Last of Us Part II (7 наград в 2020). Игра получила 13 номинаций, что также является новым рекордом в игровой сфере. Церемония прошла 11 декабря в Peacock Theater, где объявили победителей в 30+ номинациях.

Полный список победителей всех номинаций:

Игра года: Clair Obscur: Expedition 33

Лучшая режиссура игры: Clair Obscur: Expedition 33

Лучший нарратив: Clair Obscur: Expedition 33

Лучшая художественная режиссура: Clair Obscur: Expedition 33

Лучшая музыка и саундтрек: Lorien Testard, Clair Obscur: Expedition 33

Лучший звуковой дизайн: Battlefield 6

Лучшая актерская игра: Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)

Games for Impact: South of Midnight

Лучшая игра с обновлениями: No Man’s Sky

Лучшая мобильная игра: Umamusume: Pretty Derby

Лучшая VR/AR игра: The Midnight Walk

Лучшая адаптация: The Last of Us: Season 2

Лучшая инди-игра: Clair Obscur: Expedition 33

Лучший дебют инди-игры: Clair Obscur: Expedition 33

Лучшая поддержка сообщества: Baldur’s Gate 3

Лучшая мультиплеерная игра: Arc Raiders

Лучшая семейная игра: Donkey Kong Bananza

Лучшая симуляция/стратегия: FINAL FANTASY TACTICS — The Ivalice Chronicles

Лучшая экшн-игра: Hades II

Лучшая приключенческая игра: Hollow Knight: Silksong

Лучшая RPG: Clair Obscur: Expedition 33

Лучшая файтинг-игра: Fatal Fury: City of the Wolves

Лучшая спортивная/рейсинговая игра: Mario Kart World

Голос игроков: Wuthering Waves

Креатор года: MoistCr1TiKaL

Лучшая киберспортивная игра: Counter-Strike 2

Лучший киберспортивный атлет: Chovy

Лучшая киберспортивная команда: Team Vitality — Counter-Strike 2

Самая ожидаемая игра: Grand Theft Auto VI

Game Changer: Girls Make Games

Инновация в доступности: Doom: The Dark Ages

Clair Obscur: Expedition 33 одержала победу в ключевых номинациях, подтвердив статус шедевра.

