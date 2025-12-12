The Game Awards 2025: какая игра стала лучшей в этом году

Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive и Kepler Interactive стала абсолютным лидером 12-й церемонии The Game Awards, одержав 9 наград, включая главную — Игра года. Детальнее обо всех победителях всех номинаций читай в материале.
Clair Obscur: Expedition 33: абсолютный победитель 2025
Это рекордное количество побед в истории шоу, превзойдя The Last of Us Part II (7 наград в 2020). Игра получила 13 номинаций, что также является новым рекордом в игровой сфере. Церемония прошла 11 декабря в Peacock Theater, где объявили победителей в 30+ номинациях.
Полный список победителей всех номинаций:
- Игра года: Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшая режиссура игры: Clair Obscur: Expedition 33
- Лучший нарратив: Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшая художественная режиссура: Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшая музыка и саундтрек: Lorien Testard, Clair Obscur: Expedition 33
- Лучший звуковой дизайн: Battlefield 6
- Лучшая актерская игра: Jennifer English (Clair Obscur: Expedition 33)
- Games for Impact: South of Midnight
- Лучшая игра с обновлениями: No Man’s Sky
- Лучшая мобильная игра: Umamusume: Pretty Derby
- Лучшая VR/AR игра: The Midnight Walk
- Лучшая адаптация: The Last of Us: Season 2
- Лучшая инди-игра: Clair Obscur: Expedition 33
- Лучший дебют инди-игры: Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшая поддержка сообщества: Baldur’s Gate 3
- Лучшая мультиплеерная игра: Arc Raiders
- Лучшая семейная игра: Donkey Kong Bananza
- Лучшая симуляция/стратегия: FINAL FANTASY TACTICS — The Ivalice Chronicles
- Лучшая экшн-игра: Hades II
- Лучшая приключенческая игра: Hollow Knight: Silksong
- Лучшая RPG: Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшая файтинг-игра: Fatal Fury: City of the Wolves
- Лучшая спортивная/рейсинговая игра: Mario Kart World
- Голос игроков: Wuthering Waves
- Креатор года: MoistCr1TiKaL
- Лучшая киберспортивная игра: Counter-Strike 2
- Лучший киберспортивный атлет: Chovy
- Лучшая киберспортивная команда: Team Vitality — Counter-Strike 2
- Самая ожидаемая игра: Grand Theft Auto VI
- Game Changer: Girls Make Games
- Инновация в доступности: Doom: The Dark Ages
Clair Obscur: Expedition 33 одержала победу в ключевых номинациях, подтвердив статус шедевра.
