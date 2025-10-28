Рик и Морти 9 сезон: новые приключения, дата выхода и первые подробности шоу

8-й сезон мультсериала Рик и Морти завершился финалом, который не дает покоя фанатам. И уже не первый год их волнует вопрос: когда же мы сможем увидеть 9-й сезон, и не отменили ли проект совсем?
О перспективах шоу и самой свежей информации о нем — в этом материале.
Когда выйдет 9-й сезон Рика и Морти
Как известно, Рик и Морти — это научно-фантастическая комедия о жизни сварливого, эксцентричного и порой просто безумного учёного.
Его напарником становится внук Морти Смит, обеспокоенный последствиями их приключений. Вместе они отправляются в странные межгалактические путешествия, которые вызывают хаос и смех.
С самого начала шоу обрело огромную популярность, и ещё в мае 2018 года канал Adult Swim заключил с его создателями соглашение, согласно которому Рик и Морти был продлён сразу на 70 новых серий.
А это — стопроцентная гарантия того, что сериал доживёт как минимум до девятого сезона — и даже после этого ещё останется на экранах.
И вот прошло несколько лет, и в июне 2023 года президент канала Майкл Оувелин вместе с исполнительным продюсером Стивом Леви раскрыли детали.
Они рассказали, что:
В 2023 году сценарии 9-го сезона Рика и Морти уже были частично написаны, однако работу пришлось приостановить из-за забастовки Гильдии сценаристов США.
Когда она завершилась, команда сразу же вернулась к работе — и вскоре окончила написание.
В мае 2025 года шоураннер Скотт Мардер поделился с фанатами мультсериала оптимистичными новостями: производство уже находится на финальной стадии, а анимация “почти полностью в цвете”.
27 июля 2025 года стало известно, что актёры начали озвучивать персонажей — один из заключительных этапов работы над проектом.
И наконец, недавно, в сентябре, продюсер подтвердил, что 9-й сезон Рика и Морти официально перешёл в стадию пост-продакшена, а шоураннер Скотт Мардер даже сообщил информацию, которую пока считают тайной:
Премьера 9-го сезона Рика и Морти запланирована на осень 2026 года.
Так что фанаты могут готовиться: Рик и Морти скоро стартуют во вселенную своих новых безумных приключений.
Источник: Rickandmorty.fandom.
