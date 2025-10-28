Рік і Морті 9 сезон: нові пригоди, дата виходу та перші подробиці шоу

8 сезон мультсеріалу Рік і Морті завершився фіналом, який не дає спокою фанатам. І їх вже не перший рік хвилює питання: коли ж ми зможемо побачити 9 сезон, і чи не скасували проект зовсім?

Про перспективи шоу і найсвіжішу інформацію про нього — у матеріалі.

Коли вийде 9 сезон Рік і Морті

Як відомо, Рік і Морті – це науково-фантастична комедія про життя сварливого, ексцентричного і часом просто божевільного вченого.

Його напарником стає онук Морті Сміт, стурбований наслідками їхніх пригод. Разом вони вирушають у дивні міжгалактичні мандрівки, які викликають хаос та сміх.

Від самого початку шоу набуло величезної популярності, і ще у травні 2018 року канал Adult Swim уклав із його творцями угоду, за якою Рік і Морті буде продовжено одразу на 70 нових серій.

А це — стовідсоткова гарантія того, що серіал доживе щонайменше до дев’ятого сезону — і навіть після цього ще залишиться на екранах.

І от минуло кілька років, і в червні 2023 року президент каналу Майкл Оувелін разом із виконавчим продюсером Стівом Леві розкрили деталі.

Вони розповіли, що:

У 2023 роцісценарії 9 сезону Рік і Морті вже частково написані, однак роботу довелося призупинити страйк Гільдії сценаристів США.

Коли він скінчився, команда відразу ж повернулася до роботи — і невдовзі завершила написання.

У травні 2025 року шоуранер Скотт Мардер поділився з фанаиами мультсеріалу оптимістичними новинами: виробництво вже на фінальній стадії, а анімація “майже повністю у кольорі”.

27 липня 2025 стало відомо, що актори розпочали озвучення персонажів — один із заключних етапів роботи над проектом.

І нарешті, нещодавно, у вересні, продюсер підтвердив, що 9 сезон Рік і Морті офіційно перейшов у стадію пост-продакшену, а шоуранер Скотт Мардер навіть повідомив інформацію, яку поки що вважають майже таємницею:

Прем’єра 9 сезону Рік і Морті запланована на осінь 2026 року.

Тож фанати можуть готуватися: Рік і Морті скоро стартують у всесвіт своїх нових божевільних пригод.

