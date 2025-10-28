Рік і Морті 9 сезон: нові пригоди, дата виходу та перші подробиці шоу

8 сезон мультсеріалу Рік і Морті завершився фіналом, який не дає спокою фанатам. І їх вже не перший рік хвилює питання: коли ж ми зможемо побачити 9 сезон, і чи не скасували проект зовсім?
Про перспективи шоу і найсвіжішу інформацію про нього — у матеріалі.
Коли вийде 9 сезон Рік і Морті
Як відомо, Рік і Морті – це науково-фантастична комедія про життя сварливого, ексцентричного і часом просто божевільного вченого.
Його напарником стає онук Морті Сміт, стурбований наслідками їхніх пригод. Разом вони вирушають у дивні міжгалактичні мандрівки, які викликають хаос та сміх.
Від самого початку шоу набуло величезної популярності, і ще у травні 2018 року канал Adult Swim уклав із його творцями угоду, за якою Рік і Морті буде продовжено одразу на 70 нових серій.
А це — стовідсоткова гарантія того, що серіал доживе щонайменше до дев’ятого сезону — і навіть після цього ще залишиться на екранах.
І от минуло кілька років, і в червні 2023 року президент каналу Майкл Оувелін разом із виконавчим продюсером Стівом Леві розкрили деталі.
Вони розповіли, що:
У 2023 роцісценарії 9 сезону Рік і Морті вже частково написані, однак роботу довелося призупинити страйк Гільдії сценаристів США.
Коли він скінчився, команда відразу ж повернулася до роботи — і невдовзі завершила написання.
У травні 2025 року шоуранер Скотт Мардер поділився з фанаиами мультсеріалу оптимістичними новинами: виробництво вже на фінальній стадії, а анімація “майже повністю у кольорі”.
27 липня 2025 стало відомо, що актори розпочали озвучення персонажів — один із заключних етапів роботи над проектом.
І нарешті, нещодавно, у вересні, продюсер підтвердив, що 9 сезон Рік і Морті офіційно перейшов у стадію пост-продакшену, а шоуранер Скотт Мардер навіть повідомив інформацію, яку поки що вважають майже таємницею:
Прем’єра 9 сезону Рік і Морті запланована на осінь 2026 року.
Тож фанати можуть готуватися: Рік і Морті скоро стартують у всесвіт своїх нових божевільних пригод.
Джерело: Rickandmorty.fandom.
