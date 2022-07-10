У Києві стартували заняття для цивільного захисту населення: хто може долучитись

У Києві стартували оборонні заняття для цивільного захисту населення. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телемарафону, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Читай, хто зможе пройти тренування та навіщо вони потрібні.

Кого залучають до занять з оборони

За словами Кличка, працівники комунальних підприємств та райдержадміністрацій міста мають пройти таку підготовку для отримання життєво важливих знань, зокрема з надання екстреної домедичної допомоги.

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Це допоможе підвищити рівень захисту оборони міста та підготує наших громадян до будь-якого розвитку подій.

80% загиблих під час бойових дій — це люди, які втрачають багато крові. І важливо знати, як в умовах війни можна врятувати життя пораненому, — каже мер.

Надалі до таких занять залучатимуть усіх охочих, а тренування проводитимуть у кожному районі столиці. Програму тренувань планують розробити для всіх категорій цивільного населення, зокрема для жінок, студентів та старшокласників.

Що вивчають на заняттях

На військовому вишколу люди опрацьовують:

вогневу підготовку та порядок дій під час обстрілів ворога; тактичну медицину; інженерну підготовку та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами; цивільний захист населення; дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Окрім цього, у Києві працює об’єднаний навчальний центр з підготовки підрозділів територіальної оборони та муніципальної безпеки столиці.

Війна для Росії — це обстріли житлових будинків, лікарень, пологових та як результат — тисячі невинних жертв. Білі шоломи із Сирії дали поради, як рятуватись цивільному населенню під час бойових дій.

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