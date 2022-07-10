Україна

У Києві стартували заняття для цивільного захисту населення: хто може долучитись

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Липня 2022, 08:00
Оборонні заняття для цивільного населення в Києві

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0:14:53
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