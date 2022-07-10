У Києві стартували заняття для цивільного захисту населення: хто може долучитись

У Києві стартували оборонні заняття для цивільного захисту населення. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телемарафону, повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Читай, хто зможе пройти тренування та навіщо вони потрібні.
За словами Кличка, працівники комунальних підприємств та райдержадміністрацій міста мають пройти таку підготовку для отримання життєво важливих знань, зокрема з надання екстреної домедичної допомоги.
Це допоможе підвищити рівень захисту оборони міста та підготує наших громадян до будь-якого розвитку подій.
80% загиблих під час бойових дій — це люди, які втрачають багато крові. І важливо знати, як в умовах війни можна врятувати життя пораненому, — каже мер.
80% загиблих під час бойових дій — це люди, які втрачають багато крові. І важливо знати, як в умовах війни можна врятувати життя пораненому, — каже мер.
Надалі до таких занять залучатимуть усіх охочих, а тренування проводитимуть у кожному районі столиці. Програму тренувань планують розробити для всіх категорій цивільного населення, зокрема для жінок, студентів та старшокласників.
Фото: КМДА / Telegram
На військовому вишколу люди опрацьовують:
Окрім цього, у Києві працює об’єднаний навчальний центр з підготовки підрозділів територіальної оборони та муніципальної безпеки столиці.
Війна для Росії — це обстріли житлових будинків, лікарень, пологових та як результат — тисячі невинних жертв. Білі шоломи із Сирії дали поради, як рятуватись цивільному населенню під час бойових дій.
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