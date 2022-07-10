В Киеве стартовали занятия по гражданской защите населения: кто может присоединиться

В Киеве стартовали оборонные занятия по гражданской защите населения. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Читай кто сможет пройти тренировки и зачем они нужны.

Кого привлекают к занятиям по обороне

По словам Кличка, работники коммунальных предприятий и райгосадминистраций города должны пройти такую ​​подготовку для получения жизненно важных знаний, в частности, по предоставлению экстренной домедицинской помощи.

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Это поможет повысить уровень защиты обороны города и подготовит наших граждан к любому развитию событий.

80% погибших во время боевых действий — это люди, которые теряют много крови. И важно знать, как в условиях войны можно спасти жизнь раненому, — говорит мэр.

В дальнейшем к таким занятиям будут привлекать всех желающих, а тренировки будут проводить в каждом районе столицы. Программу тренировок планируют разработать для всех категорий гражданского населения, в частности для женщин, студентов и старшеклассников.

Что изучают на занятиях

На военной подготовке люди прорабатывают:

огневую подготовку и порядок действий при обстреле врага; тактическую медицину; инженерную подготовку и порядок обращения с взрывоопасными предметами; гражданскую защиту населения; действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Кроме того, в Киеве работает объединенный учебный центр по подготовке подразделений территориальной обороны и муниципальной безопасности столицы.

Война для России — это обстрелы жилых домов, больниц, роддомов и как результат — тысячи невинных жертв. Белые шлемы из Сирии дали советы, как спасаться гражданскому населению во время боевых действий.

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