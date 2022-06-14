Здоровье и красота

Жгут точно нужно ослаблять? Развенчиваем мифы о первой помощи вместе с Минздравом

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 июня 2022, 08:00
Як правильно накладати джгут
Фото: Pexels

Больше новостей
Перейменування станцій метро Києва
Как работает метро в Киеве сегодня: пересадки и закрытые станции
Пол Маккартні
Никогда не скрывал своей любви: Пол Маккартни во время концерта вынес на сцену огромное знамя Украины
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 14 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 14 июня
Під Бучею знайдено ще одну братську могилу
Пытать и убивать — типичный почерк россиян: под Бучей найдена еще одна братская могила
Смотреть больше

Материалы по теме

Віктор Ляшко
Украинцы постарели на 10-15 лет. Виктор Ляшко о влиянии войны на людей и ситуации с медицинской системой в Украине
Стал желудок: как облегчить состояние в домашних условиях?
“Стоит” желудок: как запустить пищеварительный процесс в домашних условиях
ТОП-5 найшкідливіших продуктів, які є у твоєму холодильнику
Медленные убийцы: ТОП-5 самых вредных продуктов питания, которые есть в твоем холодильнике
Епідемія холери в Маріуполі - що відбувається в місті 11.06.2022
Вспышка холеры в Мариуполе — оккупанты закрыли город. Смотри, как россияне собираются преодолевать эпидемию

Видео
Перейменування станцій метро Києва

Как работает метро в Киеве сегодня: пересадки и закрытые станции
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 14 червня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 14 июня
0:03:56
Під Бучею знайдено ще одну братську могилу
Пытать и убивать — типичный почерк россиян: под Бучей найдена еще одна братская могила
0:11:50
Еміграція та криза робочих рук в Україні
Мы можем потерять 5 млн украинцев! Элла Либанова об эмиграции и кризисе рабочих рук в Украине
0:03:08
Актори з Сєвєродонецька дали виставу у Дніпрі
Убить искусство невозможно! Актеры из Северодонецка дважды бежали от войны, но продолжают давать спектакли
0:06:01
трудове рабство
Трудовое рабство и торговля людьми: как уберечь себя от злоумышленников
0:03:56
Церква в Івано-Франківську допомагає переселенцям
И духовно, и материально: как церкви и монастыри в Ивано-Франковске помогают переселенцам и ВСУ
0:03:14
Українська музика 2022 що слухають українці у червні
Поддерживают воинственный дух ВСУ: что слушают украинцы сегодня
Володимир Зеленський звернувся до учасників American Jewish Committee Global Forum
Убийства, изнасилования, фильтрационные лагеря: Зеленский выступил на American Jewish Committee Global Forum
0:02:53
ярмарка
Гастрономия, патриотическая одежда, сувениры: в Киеве на ВДНХ открылась ярмарка украинских товаров
Больше видео
Пол Маккартні
Читать дальше
Никогда не скрывал своей любви: Пол Маккартни во время концерта вынес на сцену огромное знамя Украины

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь