Жгут точно нужно ослаблять? Развенчиваем мифы о первой помощи вместе с Минздравом

С начала полномасштабной войны тысячи украинцев начали проходить курсы домедицинской помощи. На таких занятиях людей учат главному — как остановить кровотечение. Однако часто люди ищут ответы в интернете и могут наткнуться на некорректную информацию.

В Минздраве рассказали о пяти наиболее распространенных мифах о наложении жгута и остановке кровотечения. Если ты будешь следовать правильным советам, то сможешь сохранить жизнь человеку.

Мифы о наложении жгута и остановке кровотечения

Миф. Наложенный пострадавшему жгут (турникет) нужно ослаблять.

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Факт. Нельзя ослаблять жгут (турникет). Это опасно для здоровья и жизни. Ведь ослабление жгута может привести к возобновлению критического кровотечения.

Человек может безопасно носить жгут (турникет) до двух часов. Относительно безопасно — от двух до шести часов.

Пострадавшего обязательно должен осмотреть медик, который может правильно заменить жгут (турникет) другим способом контроля кровотечения.

Миф. Нельзя накладывать жгут (турникет) на голень или предплечье. Раньше считалось, что из-за прохождения сосуда через кость кровь не остановится.

Факт. Кровотечение при наложении жгута (турникета) останавливается в результате сжатия мышц, а не из-за прижимания сосуда к кости.

Помни о правильном наложении жгута — на три – четыре поперечных пальца выше места раны (кроме участков суставов).

Миф. Накладывать жгуты (турникеты) небезопасно и вредно. Некоторые считают, что может возникнуть гангрена.

Факт. Жгут (турникет) всегда можно будет снять или заменить другим методом контроля кровотечения. Однако не всегда можно успеть это сделать. Наложенный на конечность жгут (турникет) действительно останавливает кровоснабжение конечности.

Если человек будет носить жгут (турникет) слишком долго, то это может привести к потере конечности, но может спасти жизнь. Жгут накладывается в случае массивного кровотечения. Если своевременно этого не сделать, человек может умереть в течение двух – трех минут. После наложения жгута (турникета) пострадавшего как можно скорее должен осмотреть медик.

Миф. В случае венозного кровотечения жгут (турникет) накладывается ниже места раны, а при артериальном — выше.

Факт. Критическое кровотечение не делится на артериальное и венозное. Жгут (турникет) всегда накладывается выше места раны.

Миф. Кровотечение из носа можно остановить, запрокинув голову назад.

Факт. Это очень распространенный миф, но этого нельзя делать. При запрокидывании головы назад кровотечение из носа не прекращается, а стекает в желудок. Это может вызвать рвоту или человек может подавиться.

Чтобы остановить кровотечение из носа, необходимо немного наклониться вперед, прижать крыло носа (с той стороны, из которой идет кровь) в другую перегородку и удерживать, пока кровотечение не остановится или до приезда медиков.

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