“Не мали права здатися”: робот евакуював пораненого, який 33 дні виживав з турнікетом

Українські медики здійснили неймовірну операцію — евакуювали бійця, який 33 дні пробув із накладеним турнікетом у населеному пункті, що нині під контролем російських військ. Про це повідомили у Першому окремому медичному батальйоні.

Щоб дістатися до пораненого, операцію довелося проводити сім разів за допомогою наземного роботизованого комплексу. Шість спроб завершилися невдачею та втратою техніки. Лише сьома — виявилася успішною.

До точки передачі НРК потрапив під скидання ворожого дрона, але броньована капсула врятувала пораненого, — розповіли у батальйоні.

Медики назвали операцію ГВЕР. Вона тривала майже шість годин, під час яких робот подолав 64 кілометри, 37 із них — із пошкодженим колесом.

Наразі евакуйований військовий перебуває на лікуванні, його життю нічого не загрожує.

Якщо боєць не здався — ми теж не мали права здатися, — наголосили у батальйоні.

Головне фото: Скриншот.

