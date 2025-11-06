Історії Розповіді

“Не мали права здатися”: робот евакуював пораненого, який 33 дні виживав з турнікетом

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Листопада 2025, 09:00 1 хв.
“Не мали права здатися”: робот евакуював пораненого, який 33 дні виживав з турнікетом

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь