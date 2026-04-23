Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі: троє загиблих, серед поранених — діти

У ніч проти 23 квітня Дніпро стало ціллю масованої ворожої атаки. Внаслідок обстрілів у місті зафіксовано масштабні руйнування, є загиблі та поранені, серед яких — діти. Станом на ранок рятувальна операція триває.

Росіяни обстріляли Дніпро: деталі

За офіційними даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, внаслідок нічного терору постраждало до 10 осіб.

Четверо — госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Серед них двоє дітей — дівчата 9 та 14 років, — зазначив голова ОВА.

Згодом він додав, що кількість загиблих зросла до трьох:

Щойно рятувальники виявили тіло ще однієї людини у понівеченій ворожим ударом багатоповерхівці. Таким чином, нічна атака росіян на Дніпро забрала життя трьох людей.

Масштаби руйнувань: дані ДСНС та міської влади

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що основний удар припав на житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, які вогнеборцям уже вдалося локалізувати.

Частково зруйнована житлова 13-поверхівка, виникла пожежа. Також у місті горіли адмінбудівля, автомобілі та магазин — пожежі локалізовані, — йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки на Дніпро загинув 42-річний чоловік

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що загалом у місті зафіксовано пошкодження на чотирьох різних локаціях. Під удар потрапили щонайменше 13 будинків, у яких вибито понад 500 вікон.

— Ситуація, на жаль, схожа на ту, що сталася раніше на проспекті Героїв. У постраждалій багатоповерхівці в центрі міста наразі відімкнено воду, газ та світло. Чекаємо на дозвіл рятувальників, щоб розпочати технічну експертизу будівлі, — повідомив міський голова.

На місцях влучань розгорнуто штаби допомоги. Психологи ДСНС уже надали підтримку 26 мешканцям, які перебували у шоковому стані. Комунальні служби міста вже стали до прибирання територій від уламків та скла.

Рятувальники продовжують розбирати завали у зруйнованому під’їзді, сподіваючись знайти зниклу особу живою. Остаточні дані щодо масштабів збитків та кількості постраждалих уточнюються.



