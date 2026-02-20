Футбол УПЛ: что нас ждет в 17-м туре — полный календарь

В пятницу, 20 февраля 2026 года, в Украинской Премьер-лиге возобновится сезон — стартует 17-й тур, который открывает весеннюю часть чемпионата 2026 года.

О календаре ближайших матчей 17-го тура — читай в материале.

Календарь матчей 17-го тура 2026 УПЛ

После зимней паузы команды снова будут соревноваться за медали, еврокубковые места и сохранение прописки в элите украинского футбола.

Нынешний сезон УПЛ обещает быть напряженным: сразу несколько клубов поведут борьбу за верхние места в таблице, конкуренция высокая, а интрига сохраняется практически в каждом матче.

Футбол УПЛ: расписание-таблица матчей 17 тура

Тур начнется поединком, в котором Верес примет Полтаву.

В тот же день в Киеве состоится принципиальная встреча: Динамо сыграет против Руха. Для киевлян это важная возможность укрепить позиции в чемпионской гонке, тогда как львовяне стремятся закрепиться в зоне еврокубков.

В субботу, 21 февраля, сенсационный зимний чемпион ЛНЗ имеет шанс оправдать свои амбиции в матче с Эпицентром, а Кривбасс померяется силами с Металлистом 1925.

Обе встречи могут существенно повлиять на расположение команд в турнирной таблице.

В воскресенье Полесье сыграет с Колосом, а Шахтер встретится с Карпатами.

Тур завершится в понедельник: Александрия примет Оболонь, а Заря выйдет на поле против Кудровки.

В целом весенняя часть УПЛ обещает быть напряженной и щедрой на неожиданные события.

Матчи УПЛ можна смотреть через сервис MEGOGO, где доступен канал UPL TV в составе пакета.

