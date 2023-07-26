Як заморозити персики цілими, половинками та у вигляді пюре: головні правила заморозки

Десерти та випічка з персиками відрізняються своєю соковитістю та неймовірно ніжним смаком. Тому краще не обмежувати себе взимку в улюблених ласощах.

При цьому існує безліч рецептів зберігання ароматних фруктів. Один із таких — заморожування. Як заморозити персики в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як заморозити персики: головні правила підготовки та вибору фруктів

Насамперед потрібно звертати увагу на стиглі плоди. При цьому вони мають бути не м’якими, без слідів ударів. Якщо ти купив (-ла) пошкоджені фрукти, краще додай їх у компот або зроби ароматне варення. Вибирай для цієї справи солодкі сорти.

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Перед заморожуванням плоди важливо добре вимити та обсушити. Для заморожування бери контейнери чи пакети, які добре закриваються.

Як заморозити персики на зиму половинками

Для цього способу скористайся покроковою інструкцією:

Стиглі персики помий та обсуши. Розділи фрукти на половинки та видали кісточки. Розклади половинки персиків зрізом на підноси, листи або обробні дошки. Поклади фрукти в морозилку на кілька годин. Потім переклади персики у пластикові пакети із застібками та поклади на зберігання в морозилку.

Як заморозити персики в домашніх умовах: рецепт заготівлі з кісточкою

Помий та просуши фрукти. Обгорни їх папером (кожен окремо). Помісти у пакет, щільно закрий і відправ у морозильну камеру. Перед приготуванням фрукти розморозь за кімнатної температури й додавай, як свіжі.

Як заморозити персики в сиропі: покрокова інструкція

Для приготування сиропу додай 1 чашку води та 1 чашку цукру в сотейник. Нагрій і готуй, помішуючи, поки весь цукор не розчиниться. Дай сиропу повністю охолонути. Тобі знадобиться близько 1/2 чашки сиропу на кожен літр місткості, в якій ти заморожуватимеш персики. Додай 1/8 чайної ложки лимонної кислоти на чашку сиропу. Налий 1/2 чашки охолодженого сиропу в контейнер місткістю 1 л. Виклади шматочки персика, залишивши зверху приблизно сантиметр вільного місця. Закрий кришку контейнера і відправ його в морозильну камеру.

Як заморозити персики з цукром: інструкція

Насамперед помий персики. Видали кісточки й розріж м’якуш на шматочки. Виклади в пластикові контейнери, пересип цукром до смаку і залиш за кімнатної температури, поки не виділиться сік. Закрий та відправ у морозилку на зберігання.

Як заморозити пюре з персиків: рецепт

Для приготування такої заготівлі помий персики та видали кісточки. Розріж фрукти на шматочки й склади в миску блендера. Засип цукром до смаку, потім подрібни у пюре. За потреби всип більше цукру. Якщо вийде надто солодко, додай лимонний сік або лимонну кислоту.

Раніше ми розповідали, як заморозити помідори на зиму.

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