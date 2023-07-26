Як заморозити персики цілими, половинками та у вигляді пюре: головні правила заморозки

Десерти та випічка з персиками відрізняються своєю соковитістю та неймовірно ніжним смаком. Тому краще не обмежувати себе взимку в улюблених ласощах.
При цьому існує безліч рецептів зберігання ароматних фруктів. Один із таких — заморожування. Як заморозити персики в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Насамперед потрібно звертати увагу на стиглі плоди. При цьому вони мають бути не м’якими, без слідів ударів. Якщо ти купив (-ла) пошкоджені фрукти, краще додай їх у компот або зроби ароматне варення. Вибирай для цієї справи солодкі сорти.
Перед заморожуванням плоди важливо добре вимити та обсушити. Для заморожування бери контейнери чи пакети, які добре закриваються.
Для цього способу скористайся покроковою інструкцією:
Для приготування такої заготівлі помий персики та видали кісточки. Розріж фрукти на шматочки й склади в миску блендера. Засип цукром до смаку, потім подрібни у пюре. За потреби всип більше цукру. Якщо вийде надто солодко, додай лимонний сік або лимонну кислоту.
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