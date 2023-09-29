Їжа та рецепти

Заморозка перцю на зиму: основні способи та лайфхаки

Анна Голішевська, редакторка сайту 29 Вересня 2023, 17:30
Заморозка перцю на зиму: основні способи та лайфхаки
Фото: Unsplash

Більше новин
Історія матері, яка виховує дитину з аутизмом про складнощі та міфи
Головне — не звертати увагу на слова, які кажуть у спину. Які складнощі виникають при вихованні дитини з розладами аутистичного спектра
маскарпоне
Чим замінити маскарпоне: тримай список схожих продуктів
День вчителя привітання
День вчителя 2023: теплі привітання у віршах, прозі та яскравих картинках
Як варити кукурудзу
Прямісінько з дитинства: як правильно варити кукурудзу
Дивитись більше

Матеріали по темі

маскарпоне
Чим замінити маскарпоне: тримай список схожих продуктів
Як варити кукурудзу
Прямісінько з дитинства: як правильно варити кукурудзу
Гарбузовий чизкейк
Ніжність, легкість й смакота! Рецепт гарбузового чизкейка
Заморозка перцю на зиму: основні способи та лайфхаки
Як сушити шипшину в духовці, мікрохвильовій печі та електросушарці: ефективні методи

Відео
0:12:02
Культурний десант — у Києві відбудуться два благодійних концерти

Синхронізація тилу та фронту. У Києві відбудуться два благодійних концерти Культурного десанту
Бабин Яр трагедія
Два дні — десятки тисяч смертей. Розповідаємо про трагедію у Бабиному Яру
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
Карта бойових дій в Україні сьогодні 29.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 29 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:11:01
волонтерка про поїздку на Херсонщину
Від побаченого опускаються руки. Як живуть люди на Херсонщині та чим вони тривожаться
0:03:19
Село Максимівка
Жодного будинку не вціліло! Яка ще небезпека чатує на мешканців Максимівки на Миколаївщині
0:00:00
Кременчук
Рятівне коло на випадок блекауту. У Кременчуці на місцевій лікарні встановили сонячні станції
0:04:43
навчання пілотів на F-16
Готуватися потрібно вже! Ексклюзивні кадри навчання українських пілотів
0:11:52
ІТ-курси для школярів
Замість звичайної інформатики: чи будуть в українських школах ІТ-курси
0:10:51
Викрадення представників місцевої влади
Піратська тактика: чому окупанти викрадають представників місцевої влади та що зараз з мером Голої Пристані
Більше відео
маскарпоне
Читати далі
Чим замінити маскарпоне: тримай список схожих продуктів
Як варити кукурудзу
Читати далі
Прямісінько з дитинства: як правильно варити кукурудзу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь