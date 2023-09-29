Заморозка перцю на зиму: основні способи та лайфхаки

Болгарський перець — це не тільки про велику кількість вітамінів, необхідних людині для здоров’я та повноцінного життя, але й важливий компонент для приготування багатьох страв.

Якщо ти хочеш поласувати перцем узимку, його можна підготувати та заморозити заздалегідь. Заморожування перцю на зиму: що потрібно знати і як правильно це робити — читай у матеріалі.

Заморожування болгарського перцю на зиму: які потрібні інгредієнти

Для класичних рецептів заморожування використовують лише один інгредієнт — болгарський перець. Його або заморожують повністю, або ріжуть на шматочки. Перець можна посипати спеціями, перцем та сіллю. Але робити це не радять. Також для заморожування потрібні контейнери чи спеціальні пакети.

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Як заморозити болгарський перець на зиму і для чого він потім знадобиться

Один зі способів — заморозити перець без начинки, для подальшого фарширування. Щоб потім без зайвого клопоту приготувати таку страву як фаршировані перці. Нафарширувати його ти зможеш як м’ясним фаршем з рисом, так і сумішшю овочів та рису — кому як до вподоби.

Крім заготівлі цілого перцю можна зробити заготівлю шматочками у двох видах: нарізати кубиками або соломкою.

Кубики болгарського перцю можна використовувати в рагу чи зимових салатах, при приготуванні овочевих запіканок. Вони мають особливо привабливий вигляд, якщо взяти перці різного кольору. Нарізка соломкою відмінно підійде для борщів та супів, а ще з ним можна приготувати корисний омлет. Також можна заморозити болгарський перець з іншими овочами та використовувати для борщів, супів та інших страв.

Заморожування перцю на зиму: правила підготовки

Перебери перець, позбувшись плодів, що зіпсувалися. Помий його та просуши. Далі його або фаршируємо, або нарізаємо на кубики або смужки. Якщо ж ти плануєш перець сушити чи в’ялити, то слідкуй за часом, аби він не пересушився. Якщо повне його висушування його займає 15-20 годин, то підв’ялюй 5-6 годин. Запечений варіант продукту виходить при поміщенні його в духовку хвилин на 30-40 при температурі 150-180 градусів, сік, що виділився, заморожується разом з перцем. Перед тим, як заморозити перець на зиму для фарширування, його корисно недовго бланшувати в окропі. Після цього він без пошкоджень збирається у компактну, зручну для зберігання пірамідку.

Заморозка та зберігання перцю на зиму: покроковий рецепт

Щоб довше зберегти фарширований перець, заморозка повинна пройти швидко. Якщо твоя морозилка має режим шокової заморозки, то дозволить якнайкраще зберегти всі корисні властивості продукту. Але і без неї при температурі в морозилці не вище -16 градусів за дві години фаршировані перці замерзнуть і будуть готові до упаковування. Цілі овочі при складанні в пірамідку потрібно прокласти клаптиками з поліетилену для того, щоб спростити їх подальший поділ. Як і різані, їх слід запакувати у спеціальні поліетиленові пакети для заморожування. Герметичність у цій справі дуже важлива, адже перець довго не висохне та буде захищений від сторонніх запахів. При температурі зберігання не вище -18 градусів у будь-якому вигляді зберігається до наступного врожаю.

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