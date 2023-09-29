Заморозка перцю на зиму: основні способи та лайфхаки

Болгарський перець — це не тільки про велику кількість вітамінів, необхідних людині для здоров’я та повноцінного життя, але й важливий компонент для приготування багатьох страв.
Якщо ти хочеш поласувати перцем узимку, його можна підготувати та заморозити заздалегідь. Заморожування перцю на зиму: що потрібно знати і як правильно це робити — читай у матеріалі.
Для класичних рецептів заморожування використовують лише один інгредієнт — болгарський перець. Його або заморожують повністю, або ріжуть на шматочки. Перець можна посипати спеціями, перцем та сіллю. Але робити це не радять. Також для заморожування потрібні контейнери чи спеціальні пакети.
Один зі способів — заморозити перець без начинки, для подальшого фарширування. Щоб потім без зайвого клопоту приготувати таку страву як фаршировані перці. Нафарширувати його ти зможеш як м’ясним фаршем з рисом, так і сумішшю овочів та рису — кому як до вподоби.
Крім заготівлі цілого перцю можна зробити заготівлю шматочками у двох видах: нарізати кубиками або соломкою.
Крім заготівлі цілого перцю можна зробити заготівлю шматочками у двох видах: нарізати кубиками або соломкою.
Кубики болгарського перцю можна використовувати в рагу чи зимових салатах, при приготуванні овочевих запіканок. Вони мають особливо привабливий вигляд, якщо взяти перці різного кольору. Нарізка соломкою відмінно підійде для борщів та супів, а ще з ним можна приготувати корисний омлет. Також можна заморозити болгарський перець з іншими овочами та використовувати для борщів, супів та інших страв.
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