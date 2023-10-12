Квасоля з овочами на зиму: рецепти запашних салатів швидко та просто

Салат з квасолею та овочами вважається прекрасним доповненням до м’ясних страв. Особливо взимку, коли на полицях супермаркетів важко знайти доступні та смачні овочі.
Такий салат виходить досить ситним, тому його можна вживати як самостійну страву або як додаток до перших або других страв. Як закрити квасолю на зиму в домашніх умовах — читай в матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Інгредієнти:
Раніше ми розповідали, як заморозити кабачки на зиму.
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