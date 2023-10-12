Квасоля з овочами на зиму: рецепти запашних салатів швидко та просто

Салат з квасолею та овочами вважається прекрасним доповненням до м’ясних страв. Особливо взимку, коли на полицях супермаркетів важко знайти доступні та смачні овочі.

Такий салат виходить досить ситним, тому його можна вживати як самостійну страву або як додаток до перших або других страв. Як закрити квасолю на зиму в домашніх умовах — читай в матеріалі.

Квасоля з овочами на зиму: рецепт покроково

Інгредієнти:

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300 г квасолі;

700 г томатів;

300 г моркви;

200 г цибулі;

1 молодий кабачок;

3 солодких перці;

2 зубчики часнику;

2 ст. л. соняшникової олії;

2 ст. л. оцту;

1 ст. л. солі;

1 ч. л. цукру.

Спосіб приготування:

Квасолю кілька разів промий та замочи на ніч у холодній воді. Після замочування злий воду і ще раз промий боби. Відвари квасолю до готовності в підсоленій воді (40-90 хвилин). Моркву почисть та натри на великій тертці, солодкий перець наріж соломкою, кабачки — кубиком. Помідори перебий блендером в пюре. Цибулю і часник дрібно наріж ножем і виклади в сковороду з двома ложками розігрітої олії. Обсмажуй до золотистого кольору 3-5 хвилин. В емальовану каструлю вилий томатне пюре, додай в нього смажену цибулю з часником і тушкуй на невеликому вогні 20 хвилин, періодично помішуючи. Потім виклади в каструлю кабачки, моркву і перець, тушкуй ще 15 хвилин. У каструлю виклади квасолю, додай сіль, цукор і спеції до смаку. Перемішай масу і вари квасолю з овочами 15 хвилин на невеликому вогні. Суміш помішуй, щоб вона не пригоріла. В кінці додай оцет і вимкни вогонь. Розклади салат в стерилізовані банки й закрий стерилізованими кришками. Накрий квасолю з овочами на зиму теплою ковдрою і залиш до повного охолодження.

Квасоля з овочами на зиму: рецепт покрокового приготування

Інгредієнти:

900 г квасолі;

2 кг томатів;

1 кг цибулі;

1 кг солодкого перцю;

1 кг моркви;

1 склянка олії;

50 мл оцту;

5 горошинок запашного перцю;

2 шт. лаврового листа;

3 ст. л. солі;

320 г цукру.

Спосіб приготування:

Квасолю промий, залий холодною водою і залиш на 3-4 години. Потім воду злий, залий свіжою та постав на вогонь. Вари до готовності, але не перевари. Моркву очисть та натри на тертці. Цибулю та солодкий перець наріж кубиками. Помідори перетвори на пюре за допомогою блендера. Візьми сковороду та обсмаж моркву з додаванням олії. Окремо закип’яти томатну суміш разом з олією, сіллю та цукром. Вари приблизно 10 хвилин. Додай в сотейник з помідорами обсмажену моркву і тушкуй приблизно таку саму кількість часу. Після цього виклади до маси цибулю, перець і кип’яти на слабкому вогні 10 хвилин. Потім переклади квасолю та тушкуй ще 25 хвилин. Під час готування додай запашний перець, лавровий лист та влий оцет. Готовий салат із квасолі з овочами розклади по стерилізованих банках і закатай. З цієї кількості інгредієнтів має вийти 15 банок по 0,5 л.

Рецепт квасолі з овочами на зиму з часником

Інгредієнти:

50 мл олії;

100 г сухої квасолі;

кілька цибулин;

по 150 г моркви та болгарського перцю;

3 великих зубчики часнику;

200 г м’ясистих помідорів;

половина ложки цукру і повна солі;

ложка 9% розчину оцту.

Спосіб приготування:

Промий квасолю та залиш її в холодній воді на ніч при кімнатній температурі. По можливості кілька разів зміни воду. Вимочену квасолю знову промий, пересип в каструльку зі свіжою водою, став на плиту. Готуй на маленькому вогні, не зовсім закривши кришкою, до м’якості. Вимивши помідори, розріж на часточки, видали світлу серцевину, якщо вона є. Виклади томати разом з часником в подрібнювач блендера, перебивай до стану пюре. Перець очисть від насіння, сполоснувши, наріж м’якоть невеликими кубиками. Дрібненькими шматочками шаткуй цибулю, моркву очисть, обполіскуй водою, натри великою теркою. Томатну масу в великій каструлі став на плиту. Повільно прогрівай, систематично знімаючи піну. У киплячий соус висипай цукор, підлий харчовий оцет і масло, посоли. Збільшивши нагрівання, доведи соус до закипання і всип в нього болгарський перець. Провари хвилин сім, додай цибулю з морквяною стружкою. Перемішавши, провари рівно стільки ж, і поклади квасолю. Готуй при незначному кипінні 30 хвилин, періодично перемішуючи, щоб не підгоріло. Промий півлітрові баночки. Обсушивши, оброби парою або в мікрохвильовій печі. Одночасно в каструльці прокип’яти кришки. Готовий киплячий салат розклади у стерильну тару, відразу прикривши її кришками й герметично закривши. Постав банки догори дном, залиш салат до повного охолодження під шаром теплих речей.

Раніше ми розповідали, як заморозити кабачки на зиму.

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