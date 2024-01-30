Пылкие истории чувств: подборка лучших турецких сериалов о любви

Не секрет, что страсть, силу и списанную из романтических книг любовь можно увидеть в турецких сериалах. Для многих эти восточные истории любви остаются без внимания, однако на самом деле много турецких актеров приобрели мировую известность именно благодаря их отечественному кинопроизводству.

Если ты ищешь интересные турецкие сериалы о любви, ниже найдешь одни из лучших историй. Читай подборку турецких сериалов о любви с известными и красивыми актерами.

Турецкие сериалы о любви

Редакция Вікна-новини собрала семь лучших турецких сериалов. Среди них не только известные, но и новинки турецкой киноиндустрии.

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Королек — птичка певчая (Чаликушу)

Это турецкая телевизионная драма, снятая по мотивам одноименной книги Решата Нури Гюнтекина.

В главных ролях: Бурак Озчивит, Фахрие Эвджен.

События происходят во время Первой мировой войны. Молодую девушку Фериде за характер прозвали птичкой Королек. Девушка росла в доме тети, ведь была сиротой. Но со временем, влюбляется в кузена, чувства оказываются взаимными.

Смогут ли влюбленные построить собственное счастье?

Запретная любовь

Турецкий романтический драматический телесериал, являющийся адаптацией другого романа. В отличие от оригинала, здесь события разворачиваются в современном Стамбуле.

В главных ролях: Берен Саат, Киванч Татлитуг, Небахат Чехре, Сельчук Йонтем.

История запретной любви не новая: мужчина старшего возраста влюбляется в молодую красавицу Бихтер. Аднан, 11 лет живший отделенно от других после смерти жены, доверился новой женщине сердца. Но у молодой жены разгорается роман с сыном Аднана.

Если сильно полюбишь

Это новый турецкий телесериал, вышедший на экраны в 2023 году.

В главных ролях: Керем Бюрсин, Хафсанур Санкактутан, Хатидже Аслан.

После смерти отца на плече юного Атеша Арджалы ложится ответственность за правление крупной компании. А еще — опекунство над младшими братом и сестрой. Для детей он смог найти няню, однако женщина проявляет к нему чувства. И имеет планы на состояние мужчины.

Портной

Остросюжетная драма, действительно держащая интригу до последних серий.

В главных ролях: Чагатай Улусой, Сифанур Гюль, Салих Бадемчи и Олгун Шимшек.

В центре сюжета — влюбленная пара, которая вот-вот сыграет свадьбу. Платье для невесты шьет главный герой — лучший друг жениха и портной Пейямы Докумачи. Однако каждый из героев скрывают собственные тайны, открыв которые, жизнь изменится навсегда.

Столетнее чудо

Это не привычная драма о любовных треугольниках. Ведь в основу фентезийной ленты легла тема вечной жизни.

В главных ролях: Биркан Сокуллу, Эбру Шахин, Зеррин Текиндор, Хюмейра, Неджип Мемили, Айсегюль Дженгиз.

Лента повествует о Кемале — мужчине, прожившем более 100 лет, который выглядит и чувствует себя на 35 лет. Мужчина получил вечную молодость, но больше всего стремится наконец умереть. Однако изменить все удается писательнице Харико.

Постучись в мою дверь

Сериал Постучись в мою дверь входит в список одних из лучших турецких сериалов в жанре мелодрамы.

В главных ролях: Ханде Эрчел, Керем Бюрсин, Эврим Доган.

Главная героиня — флорист Эда Йылдыз, мечтающая развиваться в ландшафтном дизайне. Когда ей удастся получить грант на финансирование образования в желаемом университете, она внезапно встречается с проблемами, исходящими от владельца частного фонда, который должен был финансировать грант.

Прощальное письмо

Лента окутана тайнами и недомолвками, а развеять все непонятное сможет только прощальное письмо.

В главных ролях: Рабиа Сойтюрк, Эмре Кивилджим, Хазар Мотан.

В центре сюжета оказывается влюбленная пара Аланур и Зия, желающих жениться и построить общее счастье. Однако парень внезапно исчезает, оставив только прощальное письмо. С тех пор они ни разу не виделись. А через 30 лет их дети сообщают о намерении жениться.

А какие интересные фильмы выйдут уже этой зимой и что стоит посмотреть, мы писали в нашем другом материале.

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