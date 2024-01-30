Палкі історії почуттів: добірка найкращих турецьких серіалів про кохання

Не секрет, що пристрасть, силу та списане з романтичних книг кохання можна побачити у турецьких серіалах. Для багатьох ці східні історії кохання залишаються поза увагою, однак насправді чимало турецьких акторів здобули світову популярність саме завдяки їхньому вітчизняному кіновиробництву.

Якщо ти шукаєш цікаві турецькі серіали про кохання — нижче знайдеш одні з найкращих історій. Читай добірку турецьких серіалів про кохання з відомими та гарними акторами.

Турецькі серіали про кохання

Редакція Вікна-новини зібрала сім найкращих турецьких серіалів. Серед них не лише відомі, а й новинки турецької кіноіндустрії.

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Корольок — пташка співоча (Чаликушу)

Це турецька телевізійна драма, яку зняли за мотивами однойменної книги Решата Нурі Гюнтекіна.

У головних ролях: Бурак Озчівіт, Фахріє Евджен.

Події розгортаються під час Першої світової війни. Молоду дівчину Феріде за характер прозвали пташкою Корольок. Дівчина зростала у будинку тітки, адже була сиротою. Відтак — закохується у кузена, почуття виявляються взаємними.

Та чи зможуть закохані побудувати власне щастя?

Заборонене кохання

Турецький романтичний драматичний телесеріал, що є адаптацією іншого роману. На відміну від оригіналу, тут події розгортаються в сучасному Стамбулі.

У головних ролях: Берен Саат, Ківанч Татлітуг, Небахат Чехре, Сельчук Йонтем.

Історія забороненого кохання не є новою: чоловік старшого віку закохується в молоду красуню Біхтер. Аднан, що 11 років жив відокремлено від інших людей після смерті дружини, довірився новій жінці серця. Та у молодої дружини розгоряється роман із сином Аднана.

Якщо сильно полюбиш

Це новий турецький телесеріал, що вийшов на екрани у 2023 році.

У головних ролях: Керем Бюрсін, Хафсанур Санкактутан, Хатідже Аслан.

Після смерті батька на плечі юного Атеш Арджали лягає відповідальність за правління великої компанії. А ще — опікунство над молодшими братом та сестрою. Для дітей він зміг знайти няню, однак жінка виявляє до нього почуття. До того ж вона має плани на статки чоловіка.

Кравець

Гостросюжетна драма, яка справді триматиме інтригу до останніх серій.

У головних ролях: Чагатай Улусой, Сіфанур Ґюль, Саліх Бадемчі й Олґун Шимшек.

У центрі сюжету — закохана пара, яка ось-ось зіграє весілля. Сукню для нареченої шиє головний герой — найкращий друг нареченого та кравець Пейями Докумачі. Однак кожен та кожна з героїв приховують власні таємниці, відкривши які, життя зміниться назавжди.

Столітнє диво

Це — незвична драма про любовні трикутники. Адже в основу фентезійної стрічки лягла тема вічного життя.

У головних ролях: Біркан Сокуллу, Ебру Шахін, Зеррін Текіндор, Хюмейра, Неджип Мемілі, Айсегюль Дженгіз.

Стрічка оповідає про Кемаля — чоловіка, що прожив понад 100 років, але виглядає та почувається на 35 років. Чоловік отримав вічну молодість, але найбільше прагне нарешті померти. Однак змінити все вдається письменниці Харіко.

Постукай у мої двері

Серіал Постукай у мої двері входить до списку одних із кращих турецьких серіалів в жанрі мелодрами.

У головних ролях: Ханде Ерчел, Керем Бюрсін, Еврім Доган.

Головна героїня — флористка Еда Йилдиз, яка мріє розвинутися у ландшафтному дизайні. Коли їй щастить отримати грант на фінансування освіти в омріяному університеті, вона раптово зустрічається з проблемами, які йдуть від власника приватного фонду, що й мав фінансувати грант.

Прощальний лист

Стрічка оповита таємницями та недомовками, а розвіяти все незрозуміле зможе лише прощальний лист.

У головних ролях: Рабіа Сойтюрк, Емре Ківілджім, Хазар Мотан.

В центрі сюжету опиняється закохана пара Аланур і Зія, що хочуть одружитися та побудувати спільне щастя. Однак хлопець раптово зникає, залишивши лише прощальний лист. З того часу вони жодного разу не бачилися. А за 30 років їхні діти повідомляють про намір одружитися.

А які цікаві фільми вийдуть вже цієї зими та що варто переглянути, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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