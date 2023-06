Відкласти олівці! Чому в США вже понад місяць триває страйк Гільдії сценаристів та як це вплине на індустрію

Усі ми любимо дивитися якісне кіно, серіали та телевізійні шоу. Інколи сюжетні повороти нас захоплюють настільки, що ми радимо кінокартину до перегляду усім знайомим та друзям. Безумовно, над хорошим фільмом працюють сотні людей, режисер теж відіграє ключову роль. Але чи не найбільша робота лягає на плечі сценаристів.

Написання гідного сценарію може зайняти не один рік. Часто роботу цих людей недооцінюють, тоді вони мають відстоювати свої права. Тому ще 2 травня 2023 року Гільдія сценаристів США оголосила страйк Відкласти олівці (Pencils Down). Через це призупинили виробництво деяких проектів, а страйк підтримують навіть актори та режисери.

Ми розповімо про страйк сценаристів у США та як він може вплинути на індустрію.

Зараз також дивляться

Чому розпочався страйк сценаристів США 2023

Основною вимогою страйку Гільдії сценаристів США Відкласти олівці є перегляд заробітних плат через появу стримінгових сервісів на ринку праці.

Крім цього, Гільдія також вимагає внести в контракт зміни через використання штучного інтелекту в роботі сценаристів.

Тож Гільдія сценаристів США звернулася до Альянсу виробників кіно й телебачення, вимагаючи укласти нову угоду через появу стримінгових компаній, як-от Netflix, Apple, Amazon, Disney, Discovery-Warner, NBC, Paramount.

Сценаристи акцентують, що не мають гідної заробітної плати, стримінги використовують їхні послуги за менші гроші, ніж кіно- або телеіндустрія. Зокрема, протестувальники скаржаться на те, що їм недоплачують за роботу в “мінікімнатах”. Це місце, де команда сценаристів розбиває історію серіалу на серії та сезони. Таку кімнату збирають перед початком знімань, потім працівників розпускають та не надають доступ над роботою у кожному епізоді. Тому змінюється й заробітна плата.

А щодо використання штучного інтелекту — Гільдія сценаристів США наполягає, щоб ШІ не міг писати або переписувати матеріал, а також його не використовували як джерело для того, щоб створити нову історію.

Альянс виробників кіно та телебачення, ймовірно, поки що хоче погоджуватися з цією умовою, бо пропонує щорічні зустрічі, на яких обговорюватимуть нові досягнення в технології.

Як страйк сценаристів США вплине на кіно- та телеіндустрію

Журналіст Джонатан Гендел стверджує для видання Vulture, що Голлівуд — профспілкове місце.

Голлівуд дуже різний, але якщо вам потрібен хороший сценарій, його має написати член Гільдії сценаристів, — сказав він.

Страйк сценаристів вплинув на те, що зараз призупинили виробництво багатьох серіалів, шоу та фільмів.

Наприклад, без роботи сценаристів профспілок зупинилося виробництво телепередачі Saturday night live, а також поставили на паузу вихід і вечірніх шоу з Джиммі Кіммелом, Стівеном Кольбером, Джиммі Феллоном тощо.

Через страйк сценаристів вже відклали роботу над одним із найпопулярніших серіалів світу Дивні дива. Про це заявили творці серіалу брати Даффери у Twitter.

— Написання не припиняється, коли розпочинаються знімання. Хоча ми раді розпочати виробництво з нашим чудовим акторським складом та знімальною групою, під час цього страйку це неможливо. Ми сподіваємося, що найближчим часом буде досягнуто справедливої угоди, і ми зможемо повернутися до роботи, — йдеться у повідомленні.

Також Netflix відклали щонайменше на два місяці виробництво четвертого сезону серіалу Емілі в Парижі. Спершу знімання мали стартувати у Франції наприкінці літа, проте через страйк сценаристів США команда планує розпочати роботу наприкінці осені, про це повідомляє Variety.

Також призупинили роботу над продовженням одного з найпопулярніших серіалів останнього року Останні з нас. Variety повідомляє, що тривав кастинг, в ході якого актори зачитували репліки з гри The Last of Us: Part 2. Продовження не мало готового сценарію, оскільки творці Ніл Дракманн і Крейг Мейзін беруть активну участь у страйку.

А є проекти, над якими працюватимуть, попри страйк. Наприклад, другий сезон Дому Дракона. За даними джерела Variety, сценарій проекту повністю готовий і не потребує доопрацювання.

Хто з акторів та режисерів підтримав страйк сценаристів США

Актор Марк Гемілл, виконавець ролі Люка Скайвокера у всесвіті Зоряних війн Джорджа Лукаса, підтримав сценаристів, написавши у Twitter:

— Якщо цього немає на сторінках сценарію, цього немає ні на сцені, ні на екрані.

Читати на тему Дрони для ЗСУ від легенди Зоряних війн: як актор Марк Гемілл зібрав на БпЛА для наших військових Розповідаємо які дрони отримають ЗСУ від Марка Гемілла та у якій кількості.

Зірка серіалу Тед Лассо Джейсон Судейкіс також підтримує страйк Гільдії сценаристів. У перші ж дні він взяв участь у пікеті і заявив:

— Я відчуваю, як це впливає на нас, коли продюсери намагаються розділяти і панувати, залазячи в кишені сценаристів. У деяких є гроші, а в інших є й ідеї. Але продюсери не пропонують замість ідей ні дотримання трудової етики, ні поваги до вразливості авторів. Думаю, це потрібно захищати, — сказав він.

Чи не весь акторський склад серіалу також підтримує страйк сценаристів.

The cast of ‘TED LASSO’ on the picket line for the writers strike.



(Source: @hanwaddingham) pic.twitter.com/jX1r9EtMwk — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 30, 2023

Навіть знамениті режисери підтримали цей страйк. Брати Крістофер та Джонатан Нолан вийшли з пікетом біля студії Paramount Pictures у Лос-Анджелесі. Зовсім скоро на екрани вийде новий фільм Крістофера Нолана Оппенгеймер, а його брат Джонатан створив серіал Світ Дикого заходу.

Christopher Nolan shows his support for the #WGA #WritersStrike pic.twitter.com/bnpmeY2l0Q — Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) May 8, 2023

Українські сценаристи підтримують колег

Новостворена Профспілка сценаристів України (ПСУ) “беззастережно” підтримала страйк своїх колег з Гільдії США, про це ініціатор ПСУ Андрій Бабік заявив для Deadline.

— Українські сценаристи однозначно підтримують страйк своїх американських колег і цілком поділяють їхню філософію, яка базується на чіткому та зрозумілому визначенні: сценарист — це творець історії, і це треба оцінювати належним чином.

Останній масштабний страйк Гільдії сценаристів США відбувся у 2008 році через небажання Союзу продюсерів кіно і телебачення збільшувати відрахування авторам. Тоді страйк сценаристів тривав 100 днів. Через це студії зазнали мільйонних збитків. За деякими даними, їх оцінюють від $1,3 до $2,1 млрд.

Наша українська кіноіндустрія також розвивається, має гідні картини, які здобувають нагороди на міжнародних кінофестивалях. Раніше ми розповідали про українські фільми, які відзначені міжнародними нагородами.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!