Шоу-біз

Відкласти олівці! Чому в США вже понад місяць триває страйк Гільдії сценаристів та як це вплине на індустрію

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Червня 2023, 18:30
Страйк сценаристів у США: яка його ціль та у зв'язку з чим
Фото: Getty Images

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