Дрони для ЗСУ від легенди Зоряних війн: як актор Марк Гемілл зібрав на БпЛА для наших військових

Україну підтримують багато знаменитих акторів. Завдяки своїй популярності, вони розповідають світу про війну в Україні та просять нас підтримувати. Так легенді Зоряних війн та амбасадору UNITED24 Марку Геміллу вдалося зібрати 1 517 205 $ на дрони RQ-35 Heidrun для українських військових!

Дрони для військових від Марка Гемілла

Марк Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 та оголосив розіграш десяти унікальних постерів з автографом за внесок на підтримку України.

Завдяки цьому розіграшу наші захисники і захисниці отримають десять потужних розвідувальних безпілотників данського виробництва.

— RQ-35 Heidrun — ефективний та простий у керуванні БпЛА для якісних розвідувальних місій. Також він може протистояти засобам радіоелектронної боротьби росіян, — повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також він додав: символічним стало те, що збір закрили у Всесвітній день Зоряних війн.

Багато світових зірок приїжджали в Україну під час повномасштабного вторгнення, щоб показати світу, як ми живемо та боремося за свободу. Раніше ми розповідали про зірок, які відвідали Україну під час повномасштабної війни.

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