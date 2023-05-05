Дроны для ВСУ от легенды Звездных войн: как актер Марк Хэмилл собрал на БпЛА для наших военных

Украину поддерживают многие знаменитые актеры. Благодаря своей популярности они рассказывают миру о войне в Украине и просят нас поддерживать. Так легенде Звездных войн и амбассадору UNITED24 Марку Хэмиллу удалось собрать 1 517 205$ на дроны RQ-35 Heidrun для украинских военных!

Дроны для военных от Марка Хэмилла

Марк Хэмилл стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24 и объявил розыгрыш десяти уникальных постеров с автографом за вклад в поддержку Украины.

Благодаря этому розыгрышу наши защитники и защитницы получат десять мощных разведывательных беспилотников датского производства.

— RQ-35 Heidrun — эффективный и простой в управлении БПЛА для качественных разведывательных миссий. Также он может противостоять средствам радиоэлектронной борьбы россиян, — сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также он добавил: символическим стало то, что сбор был закрыт во Всемирный день Звездных войн.

Многие мировые звезды приезжали в Украину во время полномасштабного вторжения, чтобы показать миру, как мы живем и боремся за свободу. Ранее мы рассказывали о звездах, посетивших Украину во время полномасштабной войны.

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