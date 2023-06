Отложить карандаши! Почему в США уже больше месяца продолжается забастовка Гильдии сценаристов и как это повлияет на индустрию

Мы любим смотреть качественное кино, сериалы и телевизионные шоу. Иногда сюжетные повороты нас увлекают настолько, что мы советуем кинокартину для просмотра всем знакомым и друзьям. Безусловно, над хорошим фильмом трудятся сотни людей, режиссер тоже играет ключевую роль. Но чуть ли не самая большая работа ложится на плечи сценаристов.

Написание достойного сценария может занять не один год. Часто работу этих людей недооценивают, тогда они должны отстаивать свои права. Поэтому еще 2 мая 2023 года Гильдия сценаристов США объявила забастовку Отложить карандаши (Pencils Down). Из-за этого приостановили производство некоторых проектов, а забастовку поддерживают даже актеры и режиссеры.

Мы расскажем о забастовке сценаристов в США и как она может повлиять на индустрию.

Почему началась забастовка сценаристов США 2023

Основным требованием забастовки Гильдии сценаристов США Отложить карандаши является пересмотр заработных плат из-за появления стриминговых сервисов на рынке труда.

Кроме того, Гильдия также требует внести в контракт изменения из-за использования искусственного интеллекта в работе сценаристов.

Поэтому Гильдия сценаристов США обратилась к Альянсу производителей кино и телевидения, требуя заключить новое соглашение в связи с появлением стриминговых компаний, таких как Netflix, Apple, Amazon, Disney, Discovery-Warner, NBC, Paramount.

Сценаристы акцентируют, что у них нет достойной заработной платы, стримингы используют их услуги за меньшие деньги, чем кино- или телеиндустрия. В частности, протестующие жалуются на то, что им недоплачивают за работу в “миникомнатах”. Это место, где команда сценаристов разбивает историю сериала на серии и сезоны. Такую комнату собирают перед началом съемок, затем работников распускают и не предоставляют доступ к работе в каждом эпизоде. Потому меняется и заработная плата.

А по поводу использования искусственного интеллекта — Гильдия сценаристов США настаивает, чтобы ИИ не мог писать или переписывать материал, а также его не использовали как источник для того, чтобы создать новую историю.

Альянс производителей кино и телевидения, вероятно, пока хочет соглашаться с этим условием, потому что предлагает ежегодные встречи, на которых будут обсуждать новые достижения в технологии.

Как забастовка сценаристов США повлияет на кино- и телеиндустрию

Журналист Джонатан Гендел утверждает для издания Vulture, что Голливуд — профсоюзный район.

Голливуд очень разный, но если вам нужен хороший сценарий, его должен написать член Гильдии сценаристов, — сказал он.

Забастовка сценаристов повлияла на то, что сейчас приостановили производство многих сериалов, шоу и фильмов.

Например, без работы сценаристов профсоюзов остановилось производство телепередачи Saturday night live, а также поставили на паузу выход и вечерние шоу с Джимми Киммелом, Стивеном Кольбером, Джимми Феллоном и т.д.

Из-за забастовки сценаристов уже отложили работу над одним из самых популярных сериалов мира Очень странные дела. Об этом заявили создатели сериала братья Дафферы в Twitter.

— Написание не прекращается, когда начинается съемка. Хотя мы рады начать производство с нашим замечательным актерским составом и съемочной группой, во время этой забастовки это невозможно. Мы надеемся, что в ближайшее время будет достигнуто справедливое соглашение, и мы сможем вернуться к работе, — говорится в сообщении.

Также Netflix отложил по меньшей мере на два месяца производство четвертого сезона сериала Эмили в Париже. Сначала съемки должны были стартовать во Франции в конце лета, однако из-за забастовки сценаристов США команда планирует начать работу в конце осени, сообщает Variety.

Также приостановили работу над продолжением одного из популярнейших сериалов этого года Последние из нас. Variety сообщает, что продолжался кастинг, в ходе которого актеры зачитывали реплики по игре The Last of Us: Part 2. Продолжение не имело готового сценария, поскольку создатели Нил Дракманн и Крейг Мейзин активно участвуют в забастовке.

А есть проекты, над которыми будут работать, несмотря на забастовку. К примеру, второй сезон Дома Дракона. По данным источника Variety, сценарий проекта полностью готов и не нуждается в доработке.

Кто из актеров и режиссеров поддержал забастовку сценаристов США

Актер Марк Гэмилл, исполнитель роли Люка Скайвокера во вселенной Звездных войн Джорджа Лукаса, поддержал сценаристов, написав в Twitter:

— Если этого нет на страницах сценария, этого нет ни на сцене, ни на экране.

Звезда сериала Тед Лассо Джейсон Судейкис также поддерживает забастовку Гильдии сценаристов. В первые же дни он принял участие в пикете и заявил:

— Я чувствую, как это влияет на нас, когда продюсеры пытаются разделять и властвовать, залазить в карманы сценаристов. У некоторых есть деньги, а у других есть идеи. Но продюсеры не предлагают вместо этого ни идей, ни соблюдения трудовой этики, ни уважения к уязвимости авторов. Думаю, это нужно защищать, — сказал он.

Едва ли не весь актерский состав сериала также поддерживает забастовку сценаристов.

Даже знаменитые режиссеры поддержали эту забастовку. Братья Кристофер и Джонатан Нолан вышли с пикетом у студии Paramount Pictures в Лос-Анджелесе. Совсем скоро на экраны выйдет новый фильм Кристофера Нолана Оппенгеймер, а его брат Джонатан создал сериал Мир Дикого мероприятия.

Украинские сценаристы поддерживают коллег

Профсоюз сценаристов Украины (ПСУ) “безоговорочно” поддержал забастовку своих коллег из Гильдии США, об этом инициатор ПСУ Андрей Бабик сказал в заявлении для Deadline.

— Украинские сценаристы однозначно поддерживают забастовку своих американских коллег и полностью разделяют их философию, основанную на четком и понятном определении: сценарист — это создатель истории, и это нужно оценивать по достоинству.

Последняя масштабная забастовка Гильдии сценаристов США состоялась в 2008 году из-за нежелания Союза продюсеров кино и телевидения увеличивать отчисления авторам. Тогда забастовка сценаристов длилась 100 дней. Из-за этого студии понесли миллионные убытки. По некоторым данным, их оценивают от $1,3 до $2,1 млрд.

Наша украинская киноиндустрия также развивается, имеет достойные картины, получающие награды на международных кинофестивалях. Ранее мы рассказывали об украинских фильмах, отмеченных международными наградами.

