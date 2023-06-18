Шоу-биз

Отложить карандаши! Почему в США уже больше месяца продолжается забастовка Гильдии сценаристов и как это повлияет на индустрию

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 июня 2023, 18:30
Страйк сценаристів у США: яка його ціль та у зв'язку з чим
Фото: Getty Images

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