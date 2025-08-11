Учасниця 11 сезону шоу Холостяк Олександра Миколюк повідомила, що у неділю, 10 серпня, її ледь не зґвалтував невідомий чоловік. Це сталося посеред дня в Одесі.

Як розповідає дівчина, близько 12:00 вона гуляла у парку біля дому зі своїм собакою. Одразу після цього Олександра рушила вниз по схилу, який вів додому. Оскільки дорога була вузькою, вона вирішила пропустити чоловіка, який ішов навпроти.

— Він пройшов і став за моєю спиною. Я розмовляла з другом телефоном, вітала з днем народження. Раптом прямо за моєю спиною почулося дихання, та голос: “Я тебе зараз ви**у, моя красуне кохана…”

Олександра Миколюк про спробу зґвалтування в Одесі

Одразу після цього Олександра повернулася та побачила, що чоловік зняв штани та почав мастурбувати. Вона направила на нього телефон, удаючи, що начебто моментально почала знімати.

Він відвернувся, та я сказала: “Щоб я тебе тут більше не бачила! Забирайся!” В ту саму хвилину він почав бігти на мене зі словами: “Ну все, с**, я тебе зараз ви*** та вбʼю!”

— Я побігла вниз, з криком впала, покотилася зі схилу… Мені було настільки страшно, що я, розуміючи, що, можливо, зламала руку та дуже сильно вдарилася головою, з якої почала текти кров, все одно подивилась на гору, щоб переконатись чи не біжить він за мною.

Падіння дівчини почули люди, які почали бігти на допомогу. Сусіди облили її холодною водою, викликали швидку та поліцію.

— Я так боялася, що він біжить за мною….Відео, які ви бачите, зняті вже під заспокійливим, — додала Олександра.

Вона зазначила, що багато чула про домашнє насильство і співчувала жертвам. Але ніколи не думала, що зіштовхнеться з насильством сам на сам, посеред вулиці.

Олександра Миколюк додала опис чоловіка, який намагався скоїти злочин: 35-40 років, з надмірною вагою, чорне волосся “під їжачок”, гладко поголений. Він був одягнений у сіру футболку, сірі шорти та у шльопанці, при собі мав пакет. Подія відбулася на Французькому бульварі, 85/5.

— Друзі, будьте пильні! Навіть якщо ви гуляєте знайомим маршрутом біля дому, небезпека поруч. Чоловіки, бережіть своїх жінок, не дозволяйте їм гуляти наодинці. Купіть перцевий балончик, навчіть, як ним користуватися, — радить дівчина.

Також Олександра наголошує на важливості дотримання дистанції. У разі небезпеки треба голосно кричати — це привертає увагу та може відлякати нападника.

— Цілься у вразливі місця — очі, ніс, горло, пах. Це дає час втекти. Запам’ятовуйте прикмети: одяг, зріст, особливості обличчя. Це допоможе поліції. Фіксуйте на відео або аудіо, якщо є можливість, — це доказ.

Нині вона вже подала заяву, а поліція склала протокол за фактом нападу. Одразу після розповсюдження деталей про інцидент, чимало людей звинуватили дівчину в занадто яскравому вигляді, який і спровокував напад.

Що б ви відчували, якби те, що трапилось зі мною сьогодні, трапилось би з вами, і ви б побачили це (негативні коментарі — ред.)? Що мало вам, та ви шл**ка, — заявила вона у Stories.

Також вона записала окреме відео, де наголосила, що ні зачіска, ні манікюр або інші елементи не є підставою для нападу з боку чоловіків.

— Коли вона щось собі дозволяє в цьому житті, якісь манікюр, зачіску чи сукню, вона це робить для того, щоб з нею щось погане сталося?

Ви визнаєте, що вам комфортніше закривати свої очі на злочини, які робляться у світі, ніж дивитися в обличчя злочинцю та казати йому, що це неправильно.

— Чи розуміти, коли вас ґвалтують, примушують до чогось поганого, що це неправильно. Тобто коли вас будуть вбивати, ґвалтувати, ви що, будете казати дякую?

Дуже часто чоловіки користуються фізичною перевагою та підіймають руку на жінок. Ми розповідали, як діяти у таких випадках.

