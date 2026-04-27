Атака на Одесу 27 квітня: 14 постраждалих та удар по торговельному судну

Минулої ночі Одеса пережила чергову масовану атаку ударними безпілотниками, яка призвела до значних руйнувань цивільної інфраструктури та поранень мирних мешканців.

За даними МВА та ОВА, кількість постраждалих зросла до 14 осіб, серед яких двоє дітей. Основний удар припав на Приморський район міста, де зафіксовано найбільше пошкоджень у житлових будинках, готелі та об’єктах у самому центрі Одеси.

Також під ворожим вогнем опинилися Хаджибейський та Київський райони, де зафіксовано влучання у багатоповерхівки, приватну забудову, складські приміщення та транспортні засоби.

БПЛА поцілили у житлові будинки, фунікулер та цивільне судно

Рятувальні служби ДСНС працювали в екстремальних умовах: через влучання в одну з багатоповерхівок було зруйновано квартири та спалахнула масштабна пожежа, яку вдалося ліквідувати лише під ранок.

Окрім житлового сектору, суттєвих пошкоджень зазнали знакові об’єкти міста, зокрема споруди одеського фунікулера. Вогонь охопив готель, кілька вантажівок та приватні автівки.

Паралельно з атакою на місто ворог продовжував тероризувати морську логістику. Під ударом опинилася припортова територія, а під час руху морським коридором на вході до порту Одеса російські БПЛА атакували цивільне торговельне судно.

Попри отримані незначні пошкодження, судно продовжило рух, а екіпаж не постраждав. Усього до ліквідації наслідків нічного терору було залучено понад 250 співробітників комунальних служб та фахівців профільних відомств.

Раніше ми писали, яких втрат зазнає РФ у війні — читай в матеріалі деталі звіту ООН.

