Масована атака на Суми: у місті низка руйнувань, серед поранених — троє дітей

У ніч на 21 квітня 2026 року російські війська здійснили черговий акт терору проти мирного населення Сум. За офіційними даними Сумської ОВА та Національної поліції, ворог атакував обласний центр десятьма безпілотниками типу Shahed, зосередивши удари на спальних районах та об’єктах цивільної інфраструктури.

Наслідки нічної атаки є масштабними: пошкоджено багатоповерхівки, навчальні заклади, а один із дронів поцілив у дах лікувального закладу.

Внаслідок ворожих влучань поранення різного ступеня тяжкості отримали 15 мешканців міста. Серед постраждалих — троє дітей, дівчата віком 13, 15 та 17 років, які наразі перебувають під наглядом лікарів. Більшість травмованих — це люди похилого віку.

Семеро потерпілих госпіталізовані з травмами легкого та середнього ступеня, тоді як решта отримує допомогу амбулаторно. Крім фізичних ушкоджень, у багатьох містян діагностовано гостру реакцію на стрес.

На місцях влучань одразу розгорнули роботу слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники. Поліція Сумщини документує наслідки атаки як черговий воєнний злочин проти цивільного населення.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів, а профільні служби проводять обстеження території лікувального закладу для виявлення можливих нездетонованих елементів.

