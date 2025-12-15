Поляки избили украинца в трамвае: потребовали “оставить их женщин”

Один из членов городского совета Познани стал свидетелем избиения украинца двумя гражданами Польши. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook — детали инцидента читай в материале.

Поляки избили украинца, когда услышали украинский, и потребовали оставить женщин

Анджей Прендке, опубликовавший видео в сети, говорит, что нападающие услышали разговор на украинском, после чего потребовали у украинца покинуть их женщин.

Как сообщает TNV24, после этого поляки повалили на землю мужчину и начали его бить ногами. Женщина, которая была рядом и пыталась его защитить, также пострадала.

Однако даже после устных предупреждений пассажиров трамвая и их попыток вмешаться в ситуацию, один из нападавших сказал:

Вы должны быть на нашей стороне, мы делаем это для вас.

Член совета после инцидента предлагал пострадавшей паре помощь с полицией и сбором дополнительных свидетелей, однако они отказались. Несмотря на это, нападавших отыскали — обоим мужчинам по 27 лет, один из них был из Познани, другой — из пригорода.

К сожалению, такие вещи все еще случаются, и это ужасно, — отметил Прендке.

На данный момент нападающие находятся под стражей, им грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

