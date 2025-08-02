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Стерті суглоби й зіпсований зір: чому ветерани самі шукають лікування

Олена Астахова, Журналістка пограми Факти ICTV 02 Серпня 2025, 16:00
ветерани самі шукають лікарів

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