Стерті суглоби й зіпсований зір: чому ветерани самі шукають лікування

Після повернення з фронту українські ветерани стикаються з новим викликом — боротьбою за власне здоров’я. Поранення, контузії, втрата слуху чи зору, хронічний біль, психічні розлади — усе це наслідки війни, які залишаються з ними і після демобілізації.

Зіпсоване здоров’я на війні: ветерани самі шукають допомоги

Антон Машкін та Сергій Артеменко пройшли гарячі точки і зазнали важких поранень. Але вони продовжують жити, працювати, допомагати іншим. Вони відкрито розповідають про стан свого здоров’я, труднощі реабілітації та проблеми з доступом до медичних послуг.

Антон пішов добровольцем на війну на початку повномасштабної війни. У піхоті пройшов чимало гарячих точок. Ділиться: має стерті суглоби, проблеми із шиєю, організм сильно зносився, адже на собі доводилося тягати бронік, зброю, інші припаси. Виходило по 60 кг на собі.

За той час, що ми воювали, ніхто нікого не жалів. І сам себе теж. Коли стоїть питання між вижити і щось порвати, то ти рвеш жили і виживаєш.

Зараз Антон у медичній службі на передовій. На операцію поки не наважується. А на підтримку суглобів викладати доводиться чимало. Додає, що деякі військові потребуватимуть відновлення і лікування впродовж всього життя.

А Сергій Артеменко потрапив до Закарпатської 101-ї бригади ТРО. Захищав країну в найгарячіших точках: Ізюм, Куп’янськ. Чоловік звільнився за станом здоров’я. Після контузії має “букет” хвороб: втратив слух і зір, проблеми з пам’яттю, гематоми в голові, пошматоване уламками тіло, виразка шлунка та ПТСР.

На праве вухо я взагалі не чую, там розрив вушного нерва. Погано бачу і в окулярах, на 23 і 33%. Місяць тому довелося пройти сильне лікування психотропними препаратами.

Держава забезпечує Сергію лише частину необхідних ліків. Психолога шукав сам. Рятують волонтери та побратими, а ще — сім’я та гори. Сергій і сам став волонтером, аби допомагати іншим військовим у лікарнях. Каже, що держава мала б краще дбати про таких, як він.

У Міністерстві ветеранів поділилися, що сімейний лікар або фахівець із супроводу має скерувати до спеціальних психологів. Таких нині всього 180. Далі, за потреби, до психіатрів. Медикаменти для ветеранів мають бути безкоштовними.

На протезування є електронна черга. Сьогодні держава забезпечує ветеранів ендопротезами, протезами суглобів, оперативним втручанням, реабілітацією. З 2024 року діє програма стоматологічної допомоги для ветеранів. Покривають 60 тисяч гривень на рік.

Учасники бойових дій повертаються з війни, а інформації про них у фахівців часто немає. Лікарі кажуть, що інформацію мали б передавати військкомати. Та й самі пацієнти мають бути активними, аби отримати допомогу.

В Україні тисячі військових потребують реабілітації. Та не всі знають, де можна отримати безкоштовні протезі, милиці та крісла колісні. Читай у нашому матеріалі.

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