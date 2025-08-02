Стертые суставы и испорченное зрение: почему ветераны сами ищут лечение

По возвращении с фронта украинские ветераны сталкиваются с новым вызовом — борьбой за собственное здоровье. Ранения, контузии, потеря слуха или зрения, хронические боли, психические расстройства — все это последствия войны, которые остаются с ними и после демобилизации.

Испорченное здоровье на войне: ветераны сами ищут помощи

Антон Машкин и Сергей Артеменко прошли горячие точки и получили тяжелые ранения. Но они продолжают жить, работать, помогать другим. Они открыто рассказывают о состоянии своего здоровья, трудностях реабилитации и проблемах с доступом к медицинским услугам.

Антон пошел добровольцем на войну в начале полномасштабной войны. В пехоте прошёл немало горячих точек. Делится: стертые суставы, проблемы с шеей, организм сильно износился, ведь на себе приходилось таскать броник, оружие, другие припасы. Получалось по 60 кг на себе.

За то время, что мы воевали, никто никого не жалел. И сам себя тоже. Когда стоит вопрос между выжить и что-то порвать, ты рвешь жилы и выживаешь.

Сейчас Антон в медицинской службе на передовой. На операцию пока не решается. А на поддержку суставов выкладывать приходится немало. Добавляет, что некоторые военные будут нуждаться в пожизненном восстановлении и лечении.

А Сергей Артеменко попал в Закарпатскую 101-ю бригаду ТРО. Защищал страну в самых горячих точках: Изюм, Купянск. Мужчина уволился по состоянию здоровья. После контузии имеет “букет” болезней: потерял слух и зрение, проблемы с памятью, гематомы в голове, израненное осколками тело, язва желудка и ПТСР.

На правое ухо я вообще не слышу, там разрыв ушного нерва. Плохо вижу и в очках, на 23 и 33%. Месяц назад пришлось пройти сильное лечение психотропными препаратами.

Государство обеспечивает Сергею только часть необходимых лекарств. Психолога искал сам. Спасают волонтеры и побратимы, а еще — семья и горы. Сергей и сам стал волонтером, чтобы помогать другим военным в больницах. Говорит, что государство должно лучше заботиться о таких, как он.

В Министерстве ветеранов поделились, что семейный врач или специалист по сопровождению должен направить к специальным психологам. Таких сейчас всего 180. Дальше, при необходимости, к психиатрам. Медикаменты для ветеранов должны быть бесплатными.

На протезирование есть электронная очередь. Сегодня государство снабжает ветеранов эндопротезами, протезами суставов, оперативным вмешательством, реабилитацией. С 2024 года работает программа стоматологической помощи для ветеранов. Покрывают 60 тысяч гривен в год.

Участники боевых действий возвращаются с войны, а информации о них у специалистов зачастую нет. Врачи говорят, что информацию должны передавать военкоматы. Да и сами пациенты должны быть активными, чтобы получить помощь.

В Украине тысячи военных нуждаются в реабилитации. Но не все знают, где можно получить бесплатные протезы, костыли и колесные кресла. Читай в нашем материале.

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