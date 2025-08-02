Для тебя Новости

Стертые суставы и испорченное зрение: почему ветераны сами ищут лечение

Елена Астахова, Журналист программы Факты ICTV 02 августа 2025, 16:00
ветераны сами ищут врачей

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь