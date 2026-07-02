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Утратившие зрение ветераны могут получить до 95 тыс. грн: как подать заявление

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 июля 2026, 13:00 2 мин.
Ветераны и ветеранки, потерявшие зрение во время защиты Украины, могут получить до 95 000 грн
Фото Pexels

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