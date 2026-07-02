Утратившие зрение ветераны могут получить до 95 тыс. грн: как подать заявление

С сегодняшнего дня в Украине официально стартует прием заявлений на новую программу поддержки защитников и защитниц. Ветераны, которые из-за ранений полностью или частично потеряли зрение, могут рассчитывать на целевую выплату в размере до 95 000 гривен.

О начале инициативы сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, основная цель проекта — помочь воинам вернуть себе бытовую автономность и сделать их дома максимально комфортными.

На что можно потратить средства

Эта программа финансируется Красным Крестом, а деньги будут поступать на специальные счета ветеранов в период с 1 августа по 30 октября 2026 года. Потратить их можно на конкретные вещи, которые упрощают ежедневную жизнь в условиях потери зрения.

На выбор предусмотрено 26 видов техники и гаджетов. В частности: специальные смартфоны с функцией

озвучивания всего, что происходит на экране;

адаптивная бытовая техника, которой удобно пользоваться вслепую;

современные навигационные системы для лучшего ориентирования в пространстве.

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Как подать заявление

Процесс подачи документов сделали максимально гибким, чтобы каждый мог выбрать удобный формат. Ветераны или их доверенные лица могут обращаться в структурные подразделения по вопросам ветеранской политики по месту регистрации.

Подать пакет документов можно несколькими способами:

1. Лично или через уполномоченного представителя;

2. Отправить документы почтой;

3. Воспользоваться онлайн-формой.

Важно: ветераны, имеющие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), могут подавать заявления по адресу фактического проживания.

Государство вместе с международными партнерами продолжает искать механизмы, чтобы адаптация наших героев к гражданской жизни была не просто словами, а реальной технической и финансовой поддержкой.

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