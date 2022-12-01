Отставь одеяла: как сделать обогреватель своими руками без электричества

Анна Голишевская, редактор сайта 01 декабря 2022, 09:30
Обогреватели
Фото: Unsplash

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