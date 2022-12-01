Отставь одеяла: как сделать обогреватель своими руками без электричества

Тяжелая зима уже совсем близко. Многим украинцам уже сейчас достаточно сложно: постоянные отключения электроэнергии, воды и тепла подавляют состояние людей.
Но поддаваться панике не стоит — враг только этого и ждет. Как сделать обогреватель своими руками без электричества — читай в материале.
В первую очередь, купи чайные свечи и возьми большие консервные банки. Поставь свечи в банки и сделай в них отверстия для воздуха.
Так получится много небольших обогревателей, которые можно разложить по комнате и быстро согреться.
Так получится много небольших обогревателей, которые можно разложить по комнате и быстро согреться.
Но есть и минус такого способа — время от времени нужно проветривать комнату, чтобы поступал свежий воздух.
Возьми пластиковые бутылки, наполни кипятком. Они немного утратят форму, но зато будут сильно согревать в постели. Их используют, как грелку.
Но для того, чтобы не получить ожоги, нужно обернуть их в небольшие полотенца (можно бумажные). Также их можно использовать тогда, когда болит спина.
Но для того, чтобы не получить ожоги, нужно обернуть их в небольшие полотенца (можно бумажные). Также их можно использовать тогда, когда болит спина.
Для этого возьми несколько бутылок с горячей водой и ставь под спину на 30-40 мин.
Если ты много ходишь в зимний период, пару небольших пластиковых бутылок можно наполнить горячей водой и носить в рюкзаке. Такой способ поможет тебе согреться.
Если в квартире холодно, лучше находится в самой маленькой комнате. Если вас много, а зима ожидается тяжелой, купи несколько пуховых спальных мешков.
Чтобы утеплить пол, достань (или купи) теплый ковер.
Ранее мы рассказывали, что делать, если нет света. Как подготовиться к перебоям с электричеством.
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