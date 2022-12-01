Отставь одеяла: как сделать обогреватель своими руками без электричества

Тяжелая зима уже совсем близко. Многим украинцам уже сейчас достаточно сложно: постоянные отключения электроэнергии, воды и тепла подавляют состояние людей.

Но поддаваться панике не стоит — враг только этого и ждет. Как сделать обогреватель своими руками без электричества — читай в материале.

Обогреватель своими руками без электричества

В первую очередь, купи чайные свечи и возьми большие консервные банки. Поставь свечи в банки и сделай в них отверстия для воздуха.

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Так получится много небольших обогревателей, которые можно разложить по комнате и быстро согреться.

Но есть и минус такого способа — время от времени нужно проветривать комнату, чтобы поступал свежий воздух.

Как сделать обогреватель своими руками без электричества из горшков

Возьми стеклянную колбу и поставь между двумя кирпичами. Возьми свечу и поставь над ней три горшка разного диаметра (друг в друга). Их нужно соединить болтом, а на него — шайбу и гайку. Если хочешь, чтобы тепла было больше, горшки из глины замени на консервные банки. Обогреватель не сможет обогреть большое помещение, поэтому его лучше поставить поближе к кровати.

Обогреватель своими руками без электричества из спиртовки

Возьми жестяную банку и спирт. Его нужно налить в банку. Накрой крышкой и поставь подальше от плиты. Несколько раз встряхни банку и разожги внутри огонь. На таком приспособлении можно даже подогревать воду или еду. Но после того, как разожжешь огонь, поставь такой обогреватель в железную кастрюлю или тарелку.

Обогреватель своими руками из бутылок

Возьми пластиковые бутылки, наполни кипятком. Они немного утратят форму, но зато будут сильно согревать в постели. Их используют, как грелку.

Но для того, чтобы не получить ожоги, нужно обернуть их в небольшие полотенца (можно бумажные). Также их можно использовать тогда, когда болит спина.

Для этого возьми несколько бутылок с горячей водой и ставь под спину на 30-40 мин.

Если ты много ходишь в зимний период, пару небольших пластиковых бутылок можно наполнить горячей водой и носить в рюкзаке. Такой способ поможет тебе согреться.

Обогреватель своими руками без электричества из картошки

Порежь на две части картошку. Сделай другой стороной ложки углубление. Положи туда фитиль, который перед этим скрепи со спичками. Налей внутрь обычное масло. Подожги фитиль, и поставь картофель под цветочный горшок (с дыркой для воздуха). Тепла для обогрева небольшой комнаты хватит на несколько часов.

Если в квартире холодно, лучше находится в самой маленькой комнате. Если вас много, а зима ожидается тяжелой, купи несколько пуховых спальных мешков.

Чтобы утеплить пол, достань (или купи) теплый ковер.

Ранее мы рассказывали, что делать, если нет света. Как подготовиться к перебоям с электричеством.

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