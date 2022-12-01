Залиш ковдри: як зробити обігрівач своїми руками без електрики

Тяжка зима вже зовсім близько. Багатьом українцям уже зараз досить складно: постійні відключення електроенергії, води й тепла пригнічують людей.

Але піддаватися паніці не варто — ворог тільки цього й чекає. Як зробити обігрівач своїми руками без електрики — читай у матеріалі.

Обігрівач своїми руками без електрики

Насамперед купи чайні свічки та візьми великі консервні банки. Постав свічки в банки та зроби в них отвори для повітря.

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Так буде багато невеликих обігрівачів, які можна розкласти по кімнаті та швидко зігрітися.

Але є й мінус такого способу — іноді потрібно провітрювати кімнату, щоб надходило свіже повітря.

Як зробити обігрівач своїми руками без електрики з горщиків

Візьми скляну колбу і постав між двома цеглами.

Візьми свічку і постав над нею три горщики різного діаметру (один в один).

Їх потрібно з’єднати болтом, а на нього – шайбу та гайку.

Якщо хочеш, щоб тепла було більше, горщики з глини заміни на консервні банки.

Обігрівач не зможе обігріти велике приміщення, тому його краще поставити ближче до ліжка.

Обігрівач своїми руками без електрики зі спиртівки

Візьми жерстяну банку та спирт.

Його треба налити у банку.

Накрий кришкою та постав подалі від плити.

Кілька разів струси банку та розпали всередині вогонь.

На такому пристрої можна навіть підігрівати воду або їжу.

Але після того, як зробиш вогонь, постав такий обігрівач в залізну каструлю або тарілку.

Обігрівач своїми руками із пляшок

Візьми пластикові пляшки та наповни їх окропом. Вони трохи втратять форму, зате сильно зігріватимуть у ліжку. Їх використовують, як грілку.

Але для того, щоб не отримати опіки, потрібно огорнути їх у невеликі рушники (можна паперові).

Також їх можна використати тоді, коли болить спина.

Для цього візьми кілька пляшок із гарячою водою і став під спину на 30-40 хв.

Якщо ти багато ходиш у зимовий період, кілька невеликих пластикових пляшок можна наповнити гарячою водою та носити у рюкзаку. Такий спосіб допоможе тобі зігрітися.

Обігрівач своїми руками без електрики з картоплі

Наріж на дві частини картоплю.

Зроби іншою стороною ложки заглиблення.

Поклади туди ґніт, який перед цим скріпи з сірниками.

Налий всередину звичайне масло.

Підпали фетиль і постав картоплю під квітковий горщик (з діркою для повітря).

Тепла для обігріву невеликої кімнати вистачить на кілька годин.

Якщо вас багато, а зима очікується важка, купи кілька пухових спальних мішків. Щоб утеплити підлогу, дістань (або придбай) теплий килим.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо не стане світла. Як підготуватися до перебоїв з електрикою.

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