Залиш ковдри: як зробити обігрівач своїми руками без електрики

Тяжка зима вже зовсім близько. Багатьом українцям уже зараз досить складно: постійні відключення електроенергії, води й тепла пригнічують людей.
Але піддаватися паніці не варто — ворог тільки цього й чекає. Як зробити обігрівач своїми руками без електрики — читай у матеріалі.
Насамперед купи чайні свічки та візьми великі консервні банки. Постав свічки в банки та зроби в них отвори для повітря.
Так буде багато невеликих обігрівачів, які можна розкласти по кімнаті та швидко зігрітися.
Так буде багато невеликих обігрівачів, які можна розкласти по кімнаті та швидко зігрітися.
Але є й мінус такого способу — іноді потрібно провітрювати кімнату, щоб надходило свіже повітря.
Візьми пластикові пляшки та наповни їх окропом. Вони трохи втратять форму, зате сильно зігріватимуть у ліжку. Їх використовують, як грілку.
Але для того, щоб не отримати опіки, потрібно огорнути їх у невеликі рушники (можна паперові).
Але для того, щоб не отримати опіки, потрібно огорнути їх у невеликі рушники (можна паперові).
Також їх можна використати тоді, коли болить спина.
Для цього візьми кілька пляшок із гарячою водою і став під спину на 30-40 хв.
Для цього візьми кілька пляшок із гарячою водою і став під спину на 30-40 хв.
Якщо ти багато ходиш у зимовий період, кілька невеликих пластикових пляшок можна наповнити гарячою водою та носити у рюкзаку. Такий спосіб допоможе тобі зігрітися.
Якщо вас багато, а зима очікується важка, купи кілька пухових спальних мішків. Щоб утеплити підлогу, дістань (або придбай) теплий килим.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо не стане світла. Як підготуватися до перебоїв з електрикою.
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