Щоб уникнути пожежі: як правильно користуватись обігрівачем, буржуйкою та пічкою

Влада вже декілька місяців попереджає про те, що українцям слід чекати важкої зими і вже зараз думати про те, як обігріти своє житло у найхолодніші дні.

Це спричинене тим, що російські окупанти пошкоджують об’єкти енергетичної інфраструктури.

Для того, щоб добре підготуватися до опалювального сезону, можна облаштувати домівку обігрівачами, а внутрішні двори — різноманітними пічками або мангалами.

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Як безпечно користуватися обігрівачем

Якщо ти хочеш добре обігріти своє житло за допомогою обігрівача, передусім не під‘єднуй прилад до саморобного подовжувача не заводського виробництва.

Контролюй, щоб у прилад з відкритим нагрівальним елементом не потрапили папір, пил та інші легкозаймисті матеріали, які становлять пожежну небезпеку.

На приладі не можна сушити одяг та інші легкозаймисті речі.

Вмикаючи прилад в електромережу, переконайся, що вона здатна витримати навантаження, адже нагрівальні елементи можуть бути досить потужними.

Встановлюй прилади з нагрівальним елементом подалі від легкозаймистих речовин, дерев‘яних меблів тощо.

Як правильно користуватися буржуйкою

Не встановлюй пристрій поряд із легкозаймистими предметами (це стосується фіранок, меблів тощо).

Трубу груби не можна виводити у вентиляційний канал будинку.

Вона має виводитися через спеціальний отвір у вікні або стіні.

Завантажувати у буржуйку понад 3 кг палива не рекомендується, як і залишати грубу без нагляду на довгий час.

Встанови буржуйку на лист металу, а під нього підклади будь-який теплоізоляційний матеріал.

Щільно зачиняй дверцята опалювального приладу.

Після використання прибери попіл.

Як користуватися пічкою, щоб уникнути пожежі

Біля пічки, як і біля обігрівача і буржуйки, не можна тримати легкозаймисті матеріали і сушити одяг.

На пічці не має бути тріщин. Добре оглянь її перед використанням.

За допомогою запаленого сірника або клаптика паперу перевір тягу. Переконайся, що продукти згорання виходять у димохід.

Поклади під пічку металевий лист.

Постійно провітрюй приміщення, де встановлена піч.

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