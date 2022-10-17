Щоб уникнути пожежі: як правильно користуватись обігрівачем, буржуйкою та пічкою

Влада вже декілька місяців попереджає про те, що українцям слід чекати важкої зими і вже зараз думати про те, як обігріти своє житло у найхолодніші дні.
Це спричинене тим, що російські окупанти пошкоджують об’єкти енергетичної інфраструктури.
Для того, щоб добре підготуватися до опалювального сезону, можна облаштувати домівку обігрівачами, а внутрішні двори — різноманітними пічками або мангалами.
У Мінреінтеграції пояснили правила безпеки користування різноманітними нагрівальними пристроями.
Якщо ти хочеш добре обігріти своє житло за допомогою обігрівача, передусім не під‘єднуй прилад до саморобного подовжувача не заводського виробництва.
Контролюй, щоб у прилад з відкритим нагрівальним елементом не потрапили папір, пил та інші легкозаймисті матеріали, які становлять пожежну небезпеку.
Контролюй, щоб у прилад з відкритим нагрівальним елементом не потрапили папір, пил та інші легкозаймисті матеріали, які становлять пожежну небезпеку.
На приладі не можна сушити одяг та інші легкозаймисті речі.
Не встановлюй пристрій поряд із легкозаймистими предметами (це стосується фіранок, меблів тощо).
Трубу груби не можна виводити у вентиляційний канал будинку.
Вона має виводитися через спеціальний отвір у вікні або стіні.
Вона має виводитися через спеціальний отвір у вікні або стіні.
Завантажувати у буржуйку понад 3 кг палива не рекомендується, як і залишати грубу без нагляду на довгий час.
Біля пічки, як і біля обігрівача і буржуйки, не можна тримати легкозаймисті матеріали і сушити одяг.
Раніше ми розповідали, що робити, якщо не стане світла. Як підготуватися до перебоїв з електрикою.
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