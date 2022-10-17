Чтобы избежать пожара: как правильно пользоваться обогревателем, буржуйкой и печкой

Власти уже несколько месяцев предупреждают, что украинцам следует ожидать тяжелую зиму и уже сейчас думать о том, как обогреть свое жилье в самые холодные дни.

Это вызвано тем, что российские оккупанты повреждают объекты энергетической инфраструктуры.

Для того чтобы хорошо подготовиться к отопительному сезону, можно установить в доме обогреватели, а во внутренних дворах — разнообразные печки или мангалы.

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Как безопасно пользоваться обогревателем

Если ты хочешь хорошо обогреть свое жилье с помощью обогревателя, в первую очередь не подсоединяй прибор к самодельному удлинителю не заводского производства.

Контролируй, чтобы в прибор с открытым нагревательным элементом не попали бумага, пыль и другие легковоспламеняющиеся материалы, представляющие пожарную опасность.

На приборе нельзя сушить одежду и другие легковоспламеняющиеся вещи.

При включении в электросеть убедись в том, что она способна выдержать нагрузку, ведь нагревательные элементы могут быть достаточно мощными.

Устанавливай приборы с нагревательным элементом вдали от легковоспламеняющихся веществ, деревянной мебели и т.д.

Как правильно пользоваться буржуйкой

Не устанавливай устройство рядом с легковоспламеняющимися предметами (это касается занавесок, мебели и др.).

Трубу грубы нельзя выводить в вентиляционный канал дома.

Она должна выводиться через специальное отверстие в окне или стене.

Загружать в буржуйку более 3 кг топлива не рекомендуется, как и оставлять грубу без присмотра на долгое время.

Установи буржуйку на лист металла, а под него подложи любой теплоизоляционный материал.

Плотно закрывай дверцу отопительного прибора.

После использования убери пепел.

Как пользоваться печкой, чтобы избежать пожара

Рядом с печкой, как и в случае с обогревателем и буржуйкой, нельзя держать легковоспламеняющиеся материалы и сушить одежду.

На печке не должно быть трещин. Хорошо осмотри ее перед использованием.

С помощью зажженной спички или клочка бумаги проверь тягу. Убедись, что продукты сгорания выходят в дымоход.

Положи под печку металлический лист.

Постоянно проветривай помещение, где установлена ​​печь.

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