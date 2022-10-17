Чтобы избежать пожара: как правильно пользоваться обогревателем, буржуйкой и печкой

Власти уже несколько месяцев предупреждают, что украинцам следует ожидать тяжелую зиму и уже сейчас думать о том, как обогреть свое жилье в самые холодные дни.
Это вызвано тем, что российские оккупанты повреждают объекты энергетической инфраструктуры.
Для того чтобы хорошо подготовиться к отопительному сезону, можно установить в доме обогреватели, а во внутренних дворах — разнообразные печки или мангалы.
В Минреинтеграции объяснили правила безопасности использования разнообразных нагревательных устройств.
Если ты хочешь хорошо обогреть свое жилье с помощью обогревателя, в первую очередь не подсоединяй прибор к самодельному удлинителю не заводского производства.
Контролируй, чтобы в прибор с открытым нагревательным элементом не попали бумага, пыль и другие легковоспламеняющиеся материалы, представляющие пожарную опасность.
Контролируй, чтобы в прибор с открытым нагревательным элементом не попали бумага, пыль и другие легковоспламеняющиеся материалы, представляющие пожарную опасность.
На приборе нельзя сушить одежду и другие легковоспламеняющиеся вещи.
Не устанавливай устройство рядом с легковоспламеняющимися предметами (это касается занавесок, мебели и др.).
Трубу грубы нельзя выводить в вентиляционный канал дома.
Трубу грубы нельзя выводить в вентиляционный канал дома.
Она должна выводиться через специальное отверстие в окне или стене.
Загружать в буржуйку более 3 кг топлива не рекомендуется, как и оставлять грубу без присмотра на долгое время.
Рядом с печкой, как и в случае с обогревателем и буржуйкой, нельзя держать легковоспламеняющиеся материалы и сушить одежду.
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