Війна в Україні

Костянтинівка — ключ до Донбасу: чому Росія зосередила сили на цьому напрямку

Марія Дзюба, редакторка сайту 22 Травня 2025, 13:00
Костянтинівка — ключ до Донбасу: чому Росія зосередила сили на цьому напрямку
Фото Facebook
Костянтинівка — ключ до Донбасу: чому Росія зосередила сили на цьому напрямку
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