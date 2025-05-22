Карта бойових дій 22 травня 2025: зменшилася кількість атак на Курщині

Карта бойових дій в Україні за 22 травня 2025 показує актуальну ситуацію на фронті в інтерактивному режимі.

Ситуація залишається складною на більшості відрізків передової. Посилюється тиск на Донеччину, водночас зменшилася кількість атак у Курській області.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що нещодавнє створення першого офіційного мотоциклетного підрозділу в ЗСУ демонструє швидку технічну адаптацію, яка стала типовою для України та стане ключовою характеристикою майбутніх війн.

Там додають, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Великої Новосілки.



Оперативна ситуація в Україні станом на 22 травня 2025 року

Генштаб поінформував, що протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення.

Росія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 144 КАБи, залучила 2492 дрони-камікадзе. Також здійснено 5291 артилерійський обстріл, зокрема 114 із РСЗВ.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Новодарівка, Високе, Гуляйполе, Новоандріївка Запорізької області.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, п’ять засобів ракетних військ і артилерії та ще два інших важливих об’єкти російських загарбників.

На Харківському напрямку РФ шість разів марно намагалася просунутися в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки, відбито штурмові дії поблизу Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку росіяни провели 17 бойових зіткнень, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку відбито дві атаки противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку РФ здійснила три атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог 16 разів атакував в районах Диліївки, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку зупинено 54 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Промінь, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 19 атак загарбників у районах населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле.

На Гуляйпільському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися у районі Високого.

На Оріхівському напрямку відбили чотири атаки в районах Щербаків, Степового та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи безрезультатно один раз намагалися просунутися уперед.

У Курській області відбито п’ять атак загарбників. Також ворог завдав 17 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 КАБи, та здійснив 191 обстріл, дев’ять із яких із РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога на 22 травня 2025 року становлять 870 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, п’ять бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 105 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 99 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 22 травня

Карта бойових дій 22 травня 2025: зменшилася кількість атак на Курщині / 13 Фотографій

Фото: 47 окрема механізована бригада

