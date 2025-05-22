Карта боевых действий 22 мая 2025: уменьшилось количество атак в Курской области

Карта боевых действий в Украине за 22 мая 2025 показывает актуальную ситуацию на фронте в интерактивном режиме. Ситуация остается сложной на большинстве отрезков передовой. Усиливается давление на Донецкую область, одновременно уменьшилось количество атак в Курской области. Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует. Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория. Серые участки — нуждаются в уточнении. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других стран. Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Карта боевых действий в Украине — ISW Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что недавнее создание первого официального мотоциклетного подразделения в ВСУ демонстрирует скорую техническую адаптацию, которая стала типичной для Украины и станет ключевой характеристикой будущих войн. Там добавляют, что российские войска недавно продвинулись вблизи Великой Новоселки. Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 мая 2025 года Генштаб проинформировал, что за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. Россия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 144 КАБ, привлекла 2492 дрона-камикадзе. Также совершен 5291 артиллерийский обстрел, в том числе 114 из РСЗО. Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Новополье Донецкой области; Новодаровка, Высокое, Гуляйполе, Новоандреевка Запорожской области. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, одно средство противовоздушной обороны, пять средств ракетных войск и артиллерии и еще два важных объекта российских захватчиков. На Харьковском направлении РФ шесть раз тщетно пыталась продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки. На Купянском направлении произошло четыре атаки, отражены штурмовые действия вблизи Кондрашовки, Загрызового и Новой Кругляковки. На Лиманском направлении россияне провели 17 боевых столкновений, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу. На Северском направлении отражены две атаки противника в районе Белогоровки. На Краматорском направлении РФ совершила три атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечиного. На Торецком направлении враг 16 раз атаковал в районах Дылеевки, Дружбы и Торецкая. На Покровском направлении остановлено 54 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое, Луч и Потовка Новониколаевка. Читать по теме Трасса — под глазом врага: как передвигаются бойцы 67 ОМБр в Донецкой области Бойцы рассказали, насколько ВСУ недооценили вражеские мотоциклы! На Новопавловском направлении ВСУ отразили 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Богатырь, Одрадное, Шевченко, Веселое, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле. На Гуляйпольском направлении кафиры трижды пытались продвинуться в районе Высокого. На Ореховском направлении отразили четыре атаки в районах Щербаков, Степного и в сторону Павловки. На Приднепровском направлении вражеские подразделения безрезультатно один раз пытались продвинуться вперед. В Курской области отбиты пять атак захватчиков. Также враг нанес 17 авиационных ударов, применив при этом 34 КАБ, и произвел 191 обстрел, девять из которых из РСЗО. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. В целом потери врага на 22 мая 2025 года составляют 870 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, пять боевых бронированных машин, 32 артиллерийских системы, 105 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 99 единиц автомобильной техники оккупантов. Карта боевых действий 22 мая Карта боевых действий 22 мая 2025: уменьшилось количество атак в Курской области / 13 Фотографий Мы также рассказывали, какая ситуация в Курской области и дроны на оптоволокне изменили ситуацию на этом отрезке. Фото: 47 отдельная механизированная бригада А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Карта боевых действий в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter