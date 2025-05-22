Карта боевых действий 22 мая 2025: уменьшилось количество атак в Курской области

Карта боевых действий в Украине за 22 мая 2025 показывает актуальную ситуацию на фронте в интерактивном режиме.

Ситуация остается сложной на большинстве отрезков передовой. Усиливается давление на Донецкую область, одновременно уменьшилось количество атак в Курской области.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что недавнее создание первого официального мотоциклетного подразделения в ВСУ демонстрирует скорую техническую адаптацию, которая стала типичной для Украины и станет ключевой характеристикой будущих войн.

Там добавляют, что российские войска недавно продвинулись вблизи Великой Новоселки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 мая 2025 года

Генштаб проинформировал, что за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

Россия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 144 КАБ, привлекла 2492 дрона-камикадзе. Также совершен 5291 артиллерийский обстрел, в том числе 114 из РСЗО.

Авиаудары наносились по районам населенных пунктов Новополье Донецкой области; Новодаровка, Высокое, Гуляйполе, Новоандреевка Запорожской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, одно средство противовоздушной обороны, пять средств ракетных войск и артиллерии и еще два важных объекта российских захватчиков.

На Харьковском направлении РФ шесть раз тщетно пыталась продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении произошло четыре атаки, отражены штурмовые действия вблизи Кондрашовки, Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне провели 17 боевых столкновений, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении отражены две атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении РФ совершила три атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечиного.

На Торецком направлении враг 16 раз атаковал в районах Дылеевки, Дружбы и Торецкая.

На Покровском направлении остановлено 54 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое, Луч и Потовка Новониколаевка.

На Новопавловском направлении ВСУ отразили 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Богатырь, Одрадное, Шевченко, Веселое, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле.

На Гуляйпольском направлении кафиры трижды пытались продвинуться в районе Высокого.

На Ореховском направлении отразили четыре атаки в районах Щербаков, Степного и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения безрезультатно один раз пытались продвинуться вперед.

В Курской области отбиты пять атак захватчиков. Также враг нанес 17 авиационных ударов, применив при этом 34 КАБ, и произвел 191 обстрел, девять из которых из РСЗО.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В целом потери врага на 22 мая 2025 года составляют 870 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, пять боевых бронированных машин, 32 артиллерийских системы, 105 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 99 единиц автомобильной техники оккупантов.

Карта боевых действий 22 мая

Карта боевых действий 22 мая 2025: уменьшилось количество атак в Курской области / 13 Фотографий

Мы также рассказывали, какая ситуация в Курской области и дроны на оптоволокне изменили ситуацию на этом отрезке.

Фото: 47 отдельная механизированная бригада

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