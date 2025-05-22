Украина

Карта боевых действий 22 мая 2025: уменьшилось количество атак в Курской области

Ирина Танасийчук, журналист сайта 22 мая 2025, 08:45
карта боевых действий в украине
Карта боевых действий 22 мая 2025: уменьшилось количество атак в Курской области
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