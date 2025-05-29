Для тебе Війна в Україні

Україна вперше застосувала дрон-матку з ШІ: дальність — 300 км, ціль — ППО ворога

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 29 Травня 2025, 22:00
дрон-матка

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