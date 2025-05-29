Україна вперше застосувала дрон-матку з ШІ: дальність — 300 км, ціль — ППО ворога

У війні майбутнього перемагатимуть ті, хто швидше адаптує інновації — і Україна вже демонструє приклад!

На полі бою вперше з’явився новий гравець — дрон-матка на базі штучного інтелекту, розроблений українським оборонним кластером Brave1. Саме це робить дронові атаки ще точнішими, автономнішими та значно дешевшими. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як працює дрон-матка

Новітній дрон здатен долати відстань до 300 кілометрів, доставляючи два ударні FPV-дрони, які самостійно визначають та уражають цілі. Мішенями можуть бути ворожі літаки, системи ППО чи об’єкти критичної інфраструктури. Водночас, якщо ціль знаходиться в межах 100 км, дрон-матка повертається назад, щоб бути використаним повторно.

Особливістю нової системи є повна відмова від GPS. Замість цього дрон орієнтується за допомогою візуально-інерційної навігації. Камери формують просторову картинку, а LIDAR підвищує точність. Модуль SmartPilot дозволяє штучному інтелекту автономно розпізнавати об’єкти та ухвалювати рішення про ураження цілі.

Гравець, що змінює хід війни

Одна бойова операція із залученням дрона-матки коштує близько $10 000, що у 300-500 разів дешевше, ніж запуск однієї ракети. Це дозволяє Україні в рази ефективніше використовувати ресурси в умовах затяжного протистояння!

Продовжуємо створювати українські розробки, що змінюють правила гри в технологічній війні.

Про це зазначив Михайло Федоров.

Головне фото: Віталій Носач

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