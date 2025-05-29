Украина впервые применила дрон-матку с ИИ: дальность — 300 км, цель — ПВО врага

В войне будущего будут побеждать те, кто быстрее адаптирует инновации — и Украина уже демонстрирует пример!

На поле боя впервые появился новый игрок — дрон-матка на базе искусственного интеллекта, разработанный украинским оборонным кластером Brave1. Именно это делает дроновые атаки еще более точными, автономными и значительно дешевле. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как работает дрон-матка

Новейший дрон способен преодолевать расстояние до 300 километров, доставляя два ударных FPV-дрона, которые самостоятельно определяют и поражают цели. Мишенями могут быть вражеские самолеты, системы ПВО или объекты критической инфраструктуры. В то же время, если цель находится в пределах 100 км, дрон-матка возвращается обратно, чтобы быть использованным повторно.

Особенностью новой системы является полный отказ от GPS. Вместо этого дрон ориентируется с помощью визуально-инерционной навигации. Камеры формируют пространственную картинку, а LIDAR повышает точность. Модуль SmartPilot позволяет искусственному интеллекту автономно распознавать объекты и принимать решение о поражении цели.

Игрок, меняющий ход войны

Одна боевая операция с привлечением дрона-матки стоит около $10 000, что в 300-500 раз дешевле, чем запуск одной ракеты. Это позволяет Украине в разы эффективнее использовать ресурсы в условиях затяжного противостояния!

Продолжаем создавать украинские разработки, меняющие правила игры в технологической войне.

Об этом отметил Михаил Федоров.

Главное фото: Виталий Носач

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