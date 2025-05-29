Для тебя Война в Украине

Украина впервые применила дрон-матку с ИИ: дальность — 300 км, цель — ПВО врага

Анастасия Жиденко, редактор сайта 29 мая 2025, 22:00
дрон-матка

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