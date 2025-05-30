Фронт. Главное: проблемы с логистикой, прилеты неподалеку от Москвы и 50 тысяч под Сумами — новости этой недели

Эта неделя была тяжелой для наших защитников. Российские оккупанты продолжают массированные штурмы и накапливают войска сразу на двух направлениях. Что нужно знать?

Мы продолжаем цикл публикаций Фронт. Главное и публикуем краткий дайджест событий на фронте, которые случились в течение недели 26-30 мая 2025.

Самые горячие участки

Покровское направление. Российские оккупанты пытаются развить наступление и перебрасывают в сторону Доброполья дополнительные войска и технику. На направлении продолжаются постоянные попытки врага вклиниться в нашу оборону, в частности в таких районах: Котляровка, Малиновка, Лысовка, Удачное, Зверево.

Оккупанты наносят удары из авиации по пунктам Долгая Балка, Александро-Калиново, Степановка. Начальник отделения коммуникаций 46 ОАЭМБр ДШВ ВСУ Александр Невидомый рассказал, что россияне накапливают войска для сильного удара.

Больше всего хлопот доставляют вражеские дроны-камикадзе, которые могут залетать уже на 30-40 километров.

Сумская область. Россияне смогли закрепиться в Беловодах. Недалеко, в Локне, оккупанты также накапливают войска для продвижения в Юнаковку. Кроме того, враг планирует наступление на Яблоновку, Владимировку и Водолаги.

Продвижения россиян продолжаются, каждый день враг бросает больше усилий на атаки Сумской области. В серой зоне три населенных пункта: Водолаги, Владимировка, Константиновка. Россияне целятся на Юнаковку и Хотень. Ранее мы сообщали о захвате четырех сел Сумской области.

Кроме всего, недавно россияне нанесли удар по полигону в Сумской области. Враг хорошо видит ситуацию в области, а потому может наносить болезненные удары по нашему войску.

Представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что вблизи Сумской области враг накопил достаточное количество войск для широкомасштабной военной операции — более 50 тысяч.

Новопавловское направление. Российские штурмы по направлениям сел Новополь, Константинополь, Новоселка, Вольное Поле не прекращались. Как следствие — Вольное Поле попало в оккупацию. Новополь постоянно претерпевает авиаудары.

Представитель отделения коммуникаций 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский рассказал Вадиму Карпьяку, что россияне штурмуют круглосуточно малыми группами на мотоциклах и багги. Самая тяжелая ситуация вблизи Константинополя.

Ежедневно гибнут гражданские люди, ведь оккупанты бьют наугад. Для логистики десантников бригады есть значительная угроза. Сейчас бойцы ищут решение, как уберечься от атак российских дронов. Поддержать их можно по ссылке.

Тактика врага и особые события

По данным DeepState, за эту неделю российские оккупанты продвинулись возле Редкодуба, Тихого и Старой Николаевки, в Беловодах, возле Каменки, Котляровки, Яблоновки, в Малиновке, возле Новоселок, Водолаг, Локни.

Оккупировали россияне Зеленое Поле, Романовку, Троицкое. Оккупация Троицкого приблизила россиян к границе с Днепропетровской областью. Расстояние — 2,6 км.

Из особых событий — в населенном пункте Заря местные вышли встречать российских оккупантов с объятиями. Это произошло после того, как вражеское войско почти сравняло населенный пункт с землей. После этого одна из бригад Сил обороны Украины провела зачистку вражеского войска. Сейчас населенный пункт является серой зоной.

Россияне пытаются удерживать темп наступления, взятый после 9-10 мая. Самыми горячими на неделе были 23 и 24 мая, когда количество атак перевалило за 200. Оккупанты не прекращают наступательную кампанию.

Удары по объектам на территории России

По данным Генерального штаба, в течение этой недели были нанесены следующие удары по территории России:

ВСУ поразили объекты военно-промышленного комплекса россиян. В частности 28 мая стало известно об ударе по АО Кронштадт в городе Дубна, Московской области. В районе интенсивно работало российское ПВО. Кронштадт специализируется на производстве беспилотных систем.

Здесь, в частности, изготавливаются БпЛА Орион, Иноходец, Молния, Гром, Термит, Гелиос, Сириус, наземные комплексы управления.

В этом же населенном пункте был поражен завод Радуга, производящий крылатые ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми россияне наносят удары по Украине.

Также был поражен АО Ангстрем в Московской области, занимающимся микроэлектроникой. Еще ВСУ атаковали Дмитровский комбинат в Ивановской области, который производит взрывчатку и добавки к ракетному и авиационному топливу.

Потери России в войне против Украины

Общее количество атак на фронте



Раньше мы рассказывали, почему россияне сосредоточили силы в направлении Константиновки.

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