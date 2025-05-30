Для тебя Война в Украине

Фронт. Главное: проблемы с логистикой, прилеты неподалеку от Москвы и 50 тысяч под Сумами — новости этой недели

Анастасия Грубрина, журналист сайта 30 мая 2025, 18:00
события на передовой за неделю
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