Война в Украине

Россия продвинулась в Сумской области — оккупанты захватили четыре села на границе

Ирина Танасийчук, журналист сайта 27 мая 2025, 09:30
Россия продвинулась в Сумской области — оккупанты захватили четыре села на границе
Фото Facebook
Россия продвинулась в Сумской области — оккупанты захватили четыре села на границе
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