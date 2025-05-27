Россия продвинулась в Сумской области — оккупанты захватили четыре села на границе

Фото Facebook На границе Сумской области у России есть определенные успехи. Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что оккупанты захватили некоторые населенные пункты в двух громадах. Подробнее о ситуации в регионе далее. Ситуация в Сумской области: враг оккупировал четыре села На сегодня на территории Сумской области под контролем РФ находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады. — Жители этих сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет, — добавил Григоров.Агрессор продолжает продвигаться для создания так называемой буферной зоны. Продолжаются бои в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады. Глава ОВА заверил, что Силы обороны держат ситуацию под контролем и наносят врагу точных огневых поражений. Украинские военные отражают атаки и не разрешают РФ продвигаться вглубь территории Сумской области. Читать по теме Что такое буферная зона и как ее создают — простое объяснение Что такое буферная зона — читай в материале. Сумская область на карте боевых действий Аналитический проект DeepState показывает актуальную ситуацию в Сумской области. Данные на карте за 25 мая 2025 года. Кроме продвижений на фронте, Россия давит на Украину ежедневным террором с помощью ракет и дронов. Противник запускает 300 летательных аппаратов одновременно — способна ли украинская ПВО противостоять такому нашествию? Собрали аналитику от ведущих экспертов. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Россия, Cумы, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter