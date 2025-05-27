Россия продвинулась в Сумской области — оккупанты захватили четыре села на границе

На границе Сумской области у России есть определенные успехи. Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что оккупанты захватили некоторые населенные пункты в двух громадах. Подробнее о ситуации в регионе далее.

Ситуация в Сумской области: враг оккупировал четыре села

На сегодня на территории Сумской области под контролем РФ находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады.

— Жители этих сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет, — добавил Григоров.

Агрессор продолжает продвигаться для создания так называемой буферной зоны. Продолжаются бои в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады.

Глава ОВА заверил, что Силы обороны держат ситуацию под контролем и наносят врагу точных огневых поражений. Украинские военные отражают атаки и не разрешают РФ продвигаться вглубь территории Сумской области.

Сумская область на карте боевых действий

Аналитический проект DeepState показывает актуальную ситуацию в Сумской области. Данные на карте за 25 мая 2025 года.

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