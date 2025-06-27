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Уничтожены четыре самолета Су-34: ВСУ прицельно ударили по аэродрому в России

Ирина Скосар, выпускающий редактор сайта 27 июня 2025, 20:17
Уничтожены четыре самолета Су-34: ВСУ прицельно ударили по аэродрому в России

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