Уничтожены четыре самолета Су-34: ВСУ прицельно ударили по аэродрому в России

Еще минус несколько российских самолетов, которые могли бы скидывать бомбы на украинские города ночью. Благодаря точному удару по аэродрому Мариновка вражеская авиация понесла очередные потери — и это означает меньше бомб и больше шансов на спокойное небо для украинцев.

Удар по авиабазе в РФ: что известно

В ночь на 27 июня Силы специальных операций ВСУ и СБУ по координации с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли удар по военному аэродрому Мариновка в Волгоградской области России, сообщили в Генштабе.

По предварительным данным, уничтожены по меньшей мере четыре российских самолета Су-34, а также поражена техническо-эксплуатационная зона аэродрома, где проводился ремонт и обслуживание боевых самолетов.

Эти многофункциональные истребители враг активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в том числе для сбросов КАБов, отмечают в СБУ.

По российским истребителям ССО ВСУ и СБУ отработали с помощью дальнобойных дронов. Из-за атак также начался пожар технико-эксплуатационной части вражеского аэродрома, которая является критически важной инфраструктурой военного объекта. Там враг готовит самолеты к полетам, осуществляет их текущее обслуживание и ремонтные работы.

Су-34 – это основные истребители-бомбардировщики воздушно-космических сил РФ, широко используемые для атак по украинским городам и позициям. В частности, для сброса управляемых авиабомб с модулями планирования и коррекции.

Целью операции стало снижение способности врага наносить авиационно-бомбовые удары по территории Украины.

Ранее мы рассказывали об еще одной успешной операции СБУ, во время которой украинские дроны вылетали из фур и уничтожили авиацию РФ.

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