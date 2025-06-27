Для тебя Война в Украине

Фронт. Главное: россияне окружают Константиновку и подходят к Купянску — новости этой недели

Анастасия Грубрина, журналист сайта 27 июня 2025, 18:00
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