Фронт. Главное: россияне окружают Константиновку и подходят к Купянску — новости этой недели

Июнь был тяжелым для наших защитников, ведь на фронте происходили изнурительные и даже исторические события. Эта неделя была очень насыщенной и мы расскажем обо всем самом важном, что произошло.

Мы продолжаем цикл публикаций Фронт. Главное и публикуем краткий дайджест событий на фронте, которые случились в течение недели 23-27 июня 2025.

Самые горячие участки

Сумская область

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что Силы обороны остановили продвижение россиян в Сумской области.

Продвижение российских войск в приграничные Сумской области по состоянию на эту неделю остановлено, линия боевого столкновения стабилизирована.

По его словам, российское летнее наступление начало “захлебываться”. На некоторых участках фронта ВСУ привлекают тактику активной обороны и освобождают территории на границе.

Харьковская область

Корреспондентка Вікна-Новини Мария Малевская сообщила, что ситуация на Купянском направлении продолжает ухудшаться. Около 1 км остается россиянам до северной окраины Купянска.

Оккупанты имеют успехи на правом берегу реки Оскол. Тактика малых штурмовых групп россиян применяется по всем направлениям фронта. Так враг истощает наших защитников, около 70% российских штурмовиков погибают.

Донецкая область

Начальник отделения коммуникаций 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ Александр Невидомый рассказал Вадиму Карпьяку о ситуации на Покровском направлении. Бойцам очень тяжело, но они контролируют свои зоны ответственности.

Враг время от времени пытается найти слабые места в обороне, чтобы продвинуться в сторону административной границы Донецкой области. Но все такие попытки останавливаются, еще не набрав обороты.

Также защитник рассказал об увеличении количества российских дронов на оптоволокне, ударах артиллерии. ВСУ оперативно реагируют на изменения и адаптируют логистику к новым условиям.

Елена Фроляк рассказала в эфире Фактов ICTV об упорных боях на Покровском направлении, в частности в Новосергеевке и Шевченко. Россияне уже оккупировали Андреевку и Константинополь, что подтвердила группировка войск Хортица.

В ближайшее время враг попытается захватить Константиновку, к которой активно продвигается. К городу враг приближается с трех сторон. В самом городе ситуация близка к гуманитарной катастрофе. В половине Константиновки нет света, вода не повсюду, в городе запретили перевозки.

Тактика врага и особые события

На этой неделе российские оккупанты продвинулись: у Клещиевки, Дачного, Торецка, Федоровки, Шевченко, Радьковки, Грековки, Нелиповки, Романовки, Новоторецкого, в Голубовке и Леонидовке, возле Алексеевки, Днепроэнергии, в Каменском, возле Бурлацкого и Вольного Поля.

Также с начала недели враг оккупировал по данным DeepState следующие поселки: Новомихайловка, Андреевка, Константинополь.

По информации аналитиков, россияне неоднократно брали под контроль Андреевку и Константинополь. Эти два населенных пункта находились под постоянным вниманием врага. Долгое время они были в серой зоне.

Довольно долго бойцы Сил обороны пытались удержать западную часть села. Но постоянное давление врага и преобладающее количество пехоты сказались.

Кроме того, в DeepState обратили внимание на то, что военные не отчитывались “наверх” о реальном положении дел в Константинополе.

В последнее время на многих участках, особенно в зоне ТГр Угледар, в привычку входит держать одну-две позиции с людьми в населенном пункте и представлять этот населенный пункт как “удерживаемый”, даже если позиции находятся в окружении врага.

Также аналитики сообщили, что в зоне ответственности ТГр Угледар начинает “сыпаться оборона”. Россияне имеют заметные успехи в продвижении.

Удары по объектам на территории России

В ночь на 23 июня Силы обороны поразили российскую нефтебазу Комбинат Атлас в Ростовской области. Этот комбинат снабжал российские войска горюче-смазочными материалами на временно оккупированных территориях.

Подтверждено достижение наших способов поражения района цели. Зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются.

Потери России в войне против Украины

Общее количество атак на фронте

Раньше мы рассказывали о баллистической атаке на Самар сегодня.

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